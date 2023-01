Une vidéo surréaliste pour vanter les mérites touristiques de la cité des Cinq clochers (vidéo)

Dans ce cadre, elle présente une série de clips promotionnels mettant en exergue le Top 10 des sites incontournables à visiter dans des villes situées principalement aux USA, mais aussi un peu partout dans le monde. Une série dans laquelle la cité des Cinq clochers figure en bonne place au côté de villes aussi prestigieuses que Las Vegas, Boston, Chicago, Paris, Lille et on en passe de très nombreuses…

Si la vidéo sur les sites incontournables tournaisiens se veut, elle aussi, plutôt prometteuse en débutant avec des vues du Beffroi, cela se corse dès l’évocation du second site retenu.

C’est pourtant bien Notre-Dame que l’on voit sur la photo

C’est bien Notre-Dame que l’on voit sur la photo mais pas celle de Tournai... ©capture d'écran

Le numéro 2 de ce Top 10 concerne en effet la cathédrale Notre-Dame mais l’image qui accompagne le commentaire, vantant notamment le Trésor de la Cathédrale, n’est autre qu’une vue de Notre-Dame de… Paris.

On revient ensuite dans la cité des Cinq clochers avec les 4 autres "coups de cœur" consacrés respectivement aux musées d’Histoire naturelle, du Folklore et des Beaux-Arts ainsi qu’au pont des Trous représenté dans sa version d’avant travaux.

Nouvelle invitation à l’évasion lointaine ensuite, avec le 7e coup de cœur consacré à l’église Saint-Jacques, appelée ici Saint-James comme c’était le cas il y a très longtemps quand on parlait encore le vieux français…

La vue montre bien une église Saint-Jacques, mais celle qui est ici représentée, se trouve en réalité à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine !

Une Grand-Place noire de monde…

Saint James est le nom en vieux français de Saint-Jacques... Cette église ici représentée se trouve en… Bosnie. ©capture d'écran

Retour à Tournai avec les points 8 et 10 consacrés respectivement au musée de la Tapisserie et à la Halle-aux-draps. Au passage, le point 9 vous invite lui aussi à effectuer un " petit détour " par la piazza d’el Campo de Sienne en Italie, censée représenter la Grand-place de Tournai.

Rien que la foule observée sur la première laisserait rêveur plus d’un cafetier ou restaurateur tournaisien...

S’ils comptent sur cette vidéo pour préparer leur déplacement, certains voyageurs venus des States risquent, non pas d’être déçus Tournai mérite quand même le détour, mais ils seront sans doute pour le moins surpris lorsqu’ils découvriront à quoi ressemblent réellement certains sites.

Comme nous avons pu le constater également, les autres vidéos réalisées sur Tournai par la même chaîne, soit "Top 10 Best Restaurants to Visit in Tournai - Belgium" et "Top 10 Best Hotels to Visit in Tournai | Belgium", sont exactement de la même veine.

Ces erreurs aussi grossières que grotesques traduisent sans doute le fait que ces montages ont été vraisemblablement réalisés par une "intelligence artificielles".

Enfin, c’est à espérer...