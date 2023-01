Kevin, mort après être tombé d’un balcon à St-Gilles, était musicien à Péronnes et Tournai

On ignorait à ce moment-là que la victime est une figure bien connue dans la cité des Cinq clochers, notamment comme musicien mais aussi pour avoir été actif dans des groupes citoyens.

Clarinettiste et bassiste, il baignait dans la musique depuis l’enfance

Originaire de Péronnes où vit toujours sa famille, Kevin Himpens (né le 16 juillet 1992) appartenait, depuis son enfance, à la grande famille des musiciens de l’Harmonie royale La Concorde de Péronnes dirigée par Benoit Chantry.

Clarinettiste à la base, il s’était aussi découvert une passion - et un réel talent - pour la guitare il y a quelques années ; il intervenait comme bassiste dans plusieurs groupes de la région, dont "Combo" qui rassemble des jeunes du conservatoire férus de jazz. On a également pu le voir au côté des membres d’un groupe plus rocky, The Sparkling band.

Kevin était également actif au sein du groupe qui défendait la monnaie citoyenne tournaisienne, le Yar, dont il était l’une des chevilles ouvrières et le porte-parole. Il avait également travaillé au sein de l’asbl Lire et écrire de Wallonie picarde comme formateur en alphabétisation.

Un dramatique accident suite à la rupture d’une rambarde

Peu de détails ont été dévoilés sur les circonstances précises de la chute dont a été victime Kevin dimanche, ces informations ayant été en grande partie occultées par les circonstances déplorables dans lesquelles les ambulanciers sont intervenus.

Kevin célébrait le passage à l’an neuf avec plusieurs amis dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble de la rue Volders à Saint-Gilles. Vers minuit, les participants à la fête se sont rendus sur le balcon pour voir le feu d’artifice.

Par petits groupes, semble-t-il, car l’espace était assez exigu. La chute de Kevin serait consécutive à la rupture d’une partie de la rambarde.

Les secouristes n’ont malheureusement rien pu faire pour le ramener à la vie malgré une intervention qui, selon certains témoins, aurait duré une bonne quarantaine de minutes avant qu‘ils ne soient l’objet des faits de violences évoqués plus haut.

À la famille de Kévin et à ses très nombreux amis, notre journal présente ses condoléances émues.