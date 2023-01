Enquête pour les Silos des Bastions

L’enquête publique a démarré ce lundi 3 janvier. La demande de permis unique a été déposée par la société flobecquoise "Entreprises générales Dherte".

Pour rappel, les quatre silos les plus récents (1943) et les plus intéressants techniquement seront sauvegardés. Ceux-ci témoignent de cette grande période historique et économique de Tournai lorsque la ville était l’une des principales exportatrices de chaux et de ciment, nous avait expliqué l’architecte.

Comme expliqué cet été, il n’est pas possible de les modifier, de les percer, de les transformer, au risque de les fragiliser définitivement… "La faisabilité d’une conservation de ce type d’ouvrage passe donc par la capacité à pouvoir les intégrer à un programme général équilibré pour leur permettre de continuer d’exister. L’objectif sera ainsi de les stabiliser, de les protéger et de les magnifier."

S’ils ne seront pas occupés ni aménagés, les silos auront une place centrale dans ce nouvel îlot résidentiel. Ils seront encadrés par deux des trois nouveaux ensembles construits et seront dégagés des volumes d’entrepôt qui les entourent actuellement au sol.

Le paraboloïde, la structure si particulière au pied de la colonne de silos, sera également préservé et rénové. Le projet pourra en principe compter sur des subsides de l’Agence wallonne du Patrimoine.