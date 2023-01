Déchaîner le Sauvage à la Ducasse d’Ath n’aura pas été suffisant...

Le 26 août dernier, la Ducasse d’Ath faisait son grand retour après une année d’absence et une édition 2021 plus que limitée. Cependant, cette reprise du folklore athois sonnait également l’heure de rendre une réponse à ceux qui avaient dénoncé le black face du Sauvage. "Nous sommes confrontés aux critiques depuis 2019, et il était compliqué de sortir le Sauvage sans aucun changement. Nous devions donc trouver une manière de montrer que nous prenions en considération les remarques et que la réflexion était en cours de notre côté ", rappelle Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des Géants.