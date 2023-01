Toute une lignée d’herboristes au village

Nombreux sont les documents qui attestent la présence, au Pays des Collines mais aussi au-delà, de petites industries de plantes sauvages, huiles essentielles, mais aussi de toute une pharmacopée: tisanes, thés, recettes, remèdes. En 1940, la maison Mercenier, "Herboristerie centrale de Belgique", compte "730 plantes différentes, 98 tisanes et 80 poudres de plantes déclarées et enregistrées comme spécialités pharmaceutiques et toujours de stock".

Une vie sociale s’est créée à Flobecq autour de l’établissement Mercenier, qui compta jusqu’à dix-sept employés, dont de nombreux Wodecquois. Parmi eux, Jules Monseu était l’homme de confiance de May et Théo, les patrons. Son fils Philippe a gardé le "livre des recettes maison" de l’herboristerie. Les métiers étaient ceux des travailleurs de l’époque: magasinière, empaqueteur, coupeur, emballeuse, comptable, machiniste, pharmacienne d’industrie… Des producteurs/cueilleurs locaux portent leur récolte à Flobecq, et dans les années 70, les livraisons viennent d’Italie, d’Angleterre, de Pologne, de Hongrie, ou transitent par le port d’Anvers, arrivant d’Inde, du Pakistan…

Une partie du livre de Sylvianne Marbaix-Lison est réservée à des témoignages, photographies et extraits de presse issus d’un passé foisonnant.

