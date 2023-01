Incendie dans un silo de la menuiserie De Baere à Ellezelles

L’annonce d’un incendie dans une menuiserie laisse parfois présager le pire et le service incendie n’hésite généralement pas à envoyer un nombre important de véhicules sur le site quand c’est le cas. C’est ce qui s’est produit ce lundi matin, vers 7 h, à la rue du Docteur André, à Ellezelles, où un passant avait remarqué de la fumée s’échapper du site occupé par la menuiserie De Baere, bien connue dans la localité pour y être implantée depuis plus de deux décennies. Les pompiers de Renaix et de Wapi se sont rendus sur les lieux.