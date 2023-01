Le loup comme le sentier nous viennent du fond des âges. La bête et le sentier (la piste) auraient aujourd’hui disparu sans la vigilance de lanceurs d’alerte avertis et soucieux de la diversité, à la fois du monde animal et des modes de déplacement.

L’animal et le sentier refont

régulièrement la "Une" de l’actualité. Ils font parfois peur parce que l’un et l’autre remettent notre mode de vie en question.

Il est toujours utile de rappeler que l’inventaire et la gestion des chemins et sentiers sont de la responsabilité des pouvoirs communaux. Force est de constater que toutes les communes ne sont pas vertueuses, qu’elles ne font pas preuve des mêmes initiatives et du

même zèle quand il s’agit de préserver et de renforcer le maillage tel que prescrit par le décret du 5 février 2014, décret de moins en moins "terra incognita" aux yeux des usagers.

Le spectre du débat rend beaucoup de communes allergiques à ces questions certes sensibles mais inévitables vu l’engouement d’un public qui, confronté à une circulation étourdissante et encombrée, aspire largement à une mobilité alternative et paisible.

Il est donc bon d’applaudir celles qui jouent les bons élèves et organisent des réunions tout public en abordant la question sans détours. Il est souhaitable de soutenir celles qui utilisent une méthodologie rigoureuse appropriée. Il convient de louer celles qui tiennent compte des suggestions d’associations citoyennes actives dans le domaine. Il est juste de distinguer celles qui s’inscrivent dans le sens de l’Histoire en se montrant pro-actives (Flobecq, Silly, Pecq, Rumes, Tournai,… pour ne citer qu’elles en Wallonie picarde). Il est dommage de

devoir montrer du doigt celles qui se voilent la face dans des commissions bidon ou jouent petits bras dans des tripotages, au point – comble de gouvernance à l’ancienne – d’être

suspectées de complicité avec des usurpateurs.

Une fois encore, il faut bien reconnaître que la clé des succès repose généralement sur la mobilisation d’associations citoyennes. C’est pourquoi, si au cours d’une sortie, vous vous trouvez devant une situation qui pose question (barrière, interpellation agressive, panneau d’interdiction,…), ne vous résignez pas. Renseignez-vous afin de réagir au mieux. On n’a pas à être taxé d’extrémiste ou d’activiste quand on cherche à connaître ses droits.

Que l’hiver ne nous confine pas dans l’engourdissement et le brouillard où certains

lobbies voudraient nous perdre. Nul doute que 2023 nous réservera encore des péripéties instructives… le sort de plus d’un sentier, qu’on se le dise, restant encore en suspens…

Deux références et adresses reconnues pour leur expertise gratuite: tousapied. be cheminsdewallonie. be