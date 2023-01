À bruit contenu ou pas, le feu d’artifice de Tournai a attiré la foule (vidéo)

Pour rappel, on nous avait annoncé un feu d’artifice "à bruit contenu" dans la cité des Cinq clochers afin de ménager la sensibilité de nos amis à quatre pattes.

Un prétexte - certes louable -, mais "contenues" ou pas, des explosions ou des détonations provoquent inévitablement, très souvent, des réactions de peur, voire de panique, chez nos animaux domestiques. Les maîtres le savent pertinemment bien et prennent généralement les mesures adéquates pour leur éviter de subir ce type de nuisances. De là à réclamer haut et fort l’interdiction des événements de cette nature, il y a de la marge… Quant à savoir si le feu tournaisien était à bruit réellement contenu ou pas, nous serions bien en peine de le dire, y ayant assisté à quelques dizaines de mètres du pas de tir qui, dans le cas d’espèce, était installé sur le parvis de l’église Saint-Quentin.

Une chose est certaine, et nous sommes nombreux à l’avoir constaté, les fusées tirées ce samedi montaient beaucoup moins haut que lors d’événements similaires précédents. Ce qui avait pour avantage de mettre en lumière les bâtiments du forum qui constituaient de bien jolis décors aux belles rouges, bleues, vertes ou jaunes que l’on a pu admirer durant ce spectacle d’une grosse dizaine de minutes.

S’il fallait exprimer l’un ou l’autre regret, on citera une bande musicale au son qui, lui, était un peu trop "contenu" et qui était coupée de manière parfois un peu trop abrupte, ainsi que le côté un peu brouillon de certains tableaux pyrotechniques dont certains, en raison de l’abondance de fusées tirées simultanément, prenaient l’allure d’un bouquet final avant l’heure. Il n’empêche que s’il fallait jauger la qualité de ce spectacle à l’applaudimètre, on peut sans conteste affirmer que celui-ci a plutôt bien réussi le test. De quoi faire oublier les très nombreuses critiques à propos du "non marché de Noël de Tournai" comme se plaisent à le dire certains ?

On n’ira peut-être pas jusque-là…