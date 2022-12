Un feu d’artifice à bruit contenu sans « Fêtincelles » à Tournai

Cette année, ce spectacle dit pyromélodique sera assuré par la société d’artificiers Hamza basée à Hordain (France). Il sera tiré devant l’église Saint-Quentin et durera une quinzaine de minutes. Pour rappel, le chapiteau de Tournai féerique vivra ses derniers instants avec une soirée "Happy New Year".

Ce n’est pas la société Fêtincelles (Frasnes et Templeuve) qui s’occupera du feu d’artifice cette année. "Elle n’a pas obtenu cette fois le marché public: la société la moins-disante ( NDLR: qui a fait l’offre la moins chère lors d’une adjudication) a été choisie. Ça m’a fait tiquer, car j’aurais bien sûr préféré une société locale. On va le reprocher. Mais nous n’avions pas le choix. Il faut savoir ce qu’on veut. Un jour on reproche du copinage, un autre jour on nous demanderait de bidouiller les choses. Il y a des règles en matière de marché public, et ce n’est pas l’échevin qui décide. "

Chez Fêtincelles, on se dit « très fâchés »

Bertrand Mariage, co-dirigeant de Fêtincelles, ne l’entend de cette oreille. "Je suis fâché contre la ville pour laquelle notre société fait les feux d’artifice du Nouvel An depuis de nombreuses années".

La ville s’était tournée vers les gérants de la société templeuvoise pour la conseiller dans la préparation technique de ce rendez-vous. Pour obtenir un spectacle qui puisse avoir de l’allure sur la Grand-Place, il s’est avéré qu’un budget de 10 000 € était nécessaire. Ce montant figurait sur l’appel d’offres. D’habitude, avec un feu bruyant, on tourne autour d’un tiers de ce prix. Fêtincelles a remis un prix inférieur au montant fixé mais la société française était encore moins chère. "Parce que le feu d’artifice de Tournai nous tient à cœur, on avait remis un dossier solide. J’ai la nette impression que la ville s’est focalisée exclusivement sur le prix sans vraiment analyser le contenu du dossier et sans comparer le niveau de prestation. La ville aurait pu choisir la solution économiquement la plus avantageuse, soit le meilleur rapport qualité/prix, en intégrant d’autres critères. Elle pouvait le faire dans le cadre d’un appel d’offres."

Bertrand Mariage est d’autant plus "dégoûté" qu’il a appris il y a quelques jours seulement que sa société était écartée. "On était prêts. On allait travailler avec d’autres sociétés tournaisiennes, pour le son notamment. Je n’ai reçu que mercredi, dans ma boîte aux lettres, la notification du fait qu’on n’a pas été choisis".

Le prix du simple au triple, jusqu’au au décuple...

La société Fêtincelles a deux métiers: celui d’artificier professionnels et celui de commerce pour les particuliers. "Comme artificiers, le marché reste stable même si on a de plus en plus de demandes pour des feux silencieux". Attention: le prix du "silence" peut… exploser. Pour un tout gros feu d’artifice, on compte le triple du prix. Mais pour un petit feu d’artifice, qui coûterait 500 € par exemple, il ne faut pas s’imaginer qu’il faudra débourser 1 500 €. "Dans ce cas, parce qu’il y a une série de frais fixes, liés au son notamment, on peut estimer que ce sera dix fois plus cher".

Parmi les particuliers qui souhaitent s’offrir un feu d’artifice, le bruyant reste un must. "Les feux silencieux ne sont pas trop à la mode. J’ai l’impression que les partisans des feux silencieux n’aiment de toute façon pas les feux d’artifice. Mais certains clients viennent quand même avec un projet précis: parce qu’ils savent qu’il y a des chevaux dans leur quartier par exemple".