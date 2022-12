Les vœux du bourgmestre de Tournai en convalescence, avant son retour prévu le 9 janvier (vidéos)

Car le principal intéressé n’a jamais été avare en explications sur son état de santé et sur l’opération qu’il a dû subir, notamment par le biais de "reels" diffusés sur Facebook et sur TikTok. Dans l’une de ces vidéos de courte durée, il montrait même ce que le chirurgien lui avait retiré de la colonne afin de lui permettre de retrouver de la mobilité et, surtout, de ne plus souffrir le martyre comme c’était le cas avant qu’il ne passe sur la table d’opération.

Dans la dernière vidéo en date, c’est dans son traditionnel costume gris-bleu (il en a plusieurs, tous identiques, dans sa garde-robe) qu’il présente rapidement ses vœux devant l’hôtel de ville. Cela, en attendant la traditionnelle cérémonie officielle de remise des vœux au personnel communal qui sera organisée après la reprise des activités du premier magistrat tournaisien prévue le 9 janvier prochain.

En attendant, comme on peut le voir dans la vidéo jointe à cet article, ce dernier recommence à avoir la pêche même s’il doit encore prendre pas mal de repos.

C’est à notre tour de formuler des vœux, tout particulièrement de bonne santé, à son égard pour 2023.