L’abattage des cerisiers impactera la circulation aux abords de l’école du Château à Tournai

La Ville de Tournai, et plus spécifiquement son service espaces verts, procédera le mercredi 4 janvier prochain à l’abattage d’un orme mort et de tous les cerisiers autour de l’école du château, à l’exception d’un arbre qui a survécu à l’urbanisation. Cet abattage prévu depuis plusieurs semaines nécessitera la fermeture du tronçon de la rue du Château entre le boulevard des Nerviens et l’avenue Leray. Par conséquent, les bus seront déviés. "Nous profitons de cette semaine de vacances scolaires pour limiter l’impact sur la circulation", indique l’échevine des travaux, Laurence Barbaix.