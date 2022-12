La halte nautique de Tournai sera transformée en port de plaisance

Ce sera bientôt le cas. Le Gouvernement de Wallonie a en effet retenu le dossier tournaisien dans le cadre de l’appel à projets relatif au développement de l’offre d’infrastructures fluviales et fluvestres en Wallonie. Quelque 5,9 millions d’euros seront investis pour développer les infrastructures de plaisance et les mettre en lien avec les activités touristiques et de loisirs situées à proximité des berges.

Grâce à un budget d’1,1 million d’euros, la halte de Tournai sera transformée en port de plaisance destiné à accueillir quinze bateaux, dans le but de revitaliser et dynamiser les quais de la halte nautique fraîchement rénovés et d’offrir les services que peuvent attendre les touristes et plaisanciers.

L’aménagement de la capitainerie/véloterie favorisera également un service de proximité sur le RAVeL et la voie d’eau. Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la rénovation globale du Couvent des Clarisses.