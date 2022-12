Cinq mineurs arrêtés après un vol violent

Les six policiers dépêchés sur les lieux, guidés par l’opérateur caméras, ont rapidement débusqué quatre des cinq suspects dans le secteur du Jardin des Arts, à proximité du Marius Staquet. Le dernier suspect, un Mouscronnois de 17 ans, a été interpellé à proximité de son domicile quelques minutes plus tard. Après avoir été ramenés et auditionnés dans les locaux de la police, les cinq suspects (quatre âgés de 17 ans et le dernier âgé de 15 ans) ont été privés de liberté et présentés au magistrat. L’enquête suit son cours.