Rétro 2022 en Wapi: En mars, déjà le titre pour Luingne B, Thorgan Hazard au Canonnier

En mars, le monde du football wallon picard a navigué entre les bonnes nouvelles et d’autres très mauvaises. En déplacement au Lierse, l’Excel Mouscron assure son maintien sportif grâce à sa victoire, 0-1. Ce ne sera malheureusement pas suffisant pour poursuivre l’aventure, comme vous le savez. Quelques jours plus tôt, les Hurlus avaient joué face à un Diable Rouge. Thorgan Hazard avait effectivement pris place dans les travées du Canonnier pour voir son frère, Kylian, actif au RWDM. L’international s’était montré très souriant et généreux envers les supporters.