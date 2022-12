Molenbaix : un Noël magique pour 150 enfants de l’entité

À l’affiche pour animer cette parenthèse enchantée, un duo de musiciennes de talents, à la harpe et au violon, les Jenlisiters. Les deux artistes ont joué devant 150 enfants assis en cercle sur les tapis aménagés autour du chœur de l’église. Un univers magique sous des airs touchant la musique classique, celtique et autre, agrémentant une projection commentée des dessins animés qui traversent encore les générations. La Reine des Neiges, la Belle et la Bête, Pocahontas: de nombreux classiques ont été revisités.

Après le concert gospel et la projection du film retraçant l’histoire de Molenbaix, l’église s’est encore ouverte à un public nouveau. Preuve qu’elle peut dépasser le cadre des cérémonies religieuses.