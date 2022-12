En 2023, la Cense du Maire de Laplaigne poursuit la culture du tournesol (vidéos)

Il s’agit du projet Sunwall soutenu par le Gouvernement wallon en partenariat avec le Cra-w (centre wallon de recherches agronomiques), la Scam (Société Coopérative Agricole de la Meuse), la société Alvenat et un réseau d’agriculteurs dont nous faisons partie.

2. Quel a été votre rendement ?

Sur les trois variétés que nous avons semées au début de l’expérience sur environ 3,5 hectares, une seule n’a rien donné alors que les deux autres - Toscana et LG 50.518 - semblent mieux adaptées pour notre région.

En tout, nous avons fourni à la huilerie environ 8 tonnes de grains, ce qui représente 2400 litres d’huile, le rendement étant de 300 litres à la tonne. L’année suivante, en 2022 donc, nous avons semé deux fois six hectares. Les premiers sur une parcelle plus humide et le reste derrière la maison de village, sur une terre sablonneuse. La récolte a été bonne sur la première parcelle, de l’ordre de 3 tonnes à l’hectare. Elle a été trois fois moindre sur la seconde en raison de la sécheresse d’une part et de la présence de très nombreux étourneaux sur le terrain.

L’idéal est de semer fin mars/début avril pour que la récolte puisse être opérée fin août/début septembre.

À terme, nous devrions semer sur une douzaine d’hectares chaque fois mais ce ne sera pas le cas en 2023 car nous devons assurer une rotation des cultures et notre volonté est aussi à l’avenir de ne pas devoir morceler les parcelles en rassemblant autant que faire se peut la culture du tournesol sur un même espace. D’autant que cette culture ne requiert que très peu d’interventions sur le plan phytosanitaire. En 2023, nous devrions donc semer sur 8 ou 9 hectares.

3. Que peut-on dire de la qualité de l’huile produite chez nous ?

On peut dire qu’elle a un goût plus prononcé que l’huile que l’on trouve dans le commerce. Cela peut surprendre et parfois déplaire à certains mais si l’on en juge par le nombre de clients qui reviennent recharger leur bouteille, c’est plutôt positif.

N.D.L.R.: rappelons qu’en plus de son célèbre élevage d’Aubracs (ces vaches rustiques aux longs poils), la Cense du Maire est aussi - et surtout - réputée pour ses produits artisanaux faits à base de viande de canard et de lapin.