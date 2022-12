60 personnes engagées au sein du groupe tournaisien Technord en 2022

LIRE + Des dizaines de postes à pourvoir chez Technord

L’année 2022 a vu aussi le groupe recevoir le label "Best Managed Companies 2022", qui récompense les sociétés privées dont le modèle entrepreneurial se base sur une performance commerciale et une croissance durable qui se traduisent par un impact positif sur leur propre entreprise et sur l’avenir de l’économie belge. Une telle reconnaissance peut aider à attirer les meilleurs techniciens, ingénieurs et développeurs. Mais visiblement ça ne suffit pas: malgré toutes les initiatives pour capter les profils recherchés et manquants, il reste encore de nombreux postes à pourvoir…