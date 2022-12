Un chauffe-eau révolutionnaire conçu à Rumes

Mais qu’est-ce qui est donc ici innovant, dans la mesure où les panneaux solaires permettent depuis longtemps de produire de l’eau chaude ? "C’est la façon de gérer le courant produit par les panneaux et de les affecter directement en priorité aux besoins en eau chaude d’une habitation", nous dit Christian Bayet, fondateur de Wanit. Cette société a son siège à Bruxelles mais l’atelier de développement technologique et les moyens de production se trouvent à Rumes où est basé un de ses partenaires au sein de Wanit, Pierre Secret.

Le chauffe-eau ultra-compact ne nécessite pas d’adapter son installation électrique, ni de réaliser des travaux lourds.

Raccordé par un simple câble à quelques panneaux photovoltaïques, le chauffe-eau ultra-compact ne nécessite pas d’adapter son installation électrique, ni de réaliser des travaux lourds. Il peut être complété par une batterie. La production électrique éventuellement excédentaire peut aussi être affectée à la consommation électrique de la maison, sans raccordement au réseau.

Le dispositif de Wanit, disponible depuis cet été auprès des particuliers, permet une réduction de la facture d’énergie de 85% sur l’eau chaude sanitaire, insiste M. Bayet. "Il est bien étudié pour les habitations qui ne disposent que d’une petite surface exposée au soleil pour y placer des panneaux solaires".

Améliorer le PEB d’un maximum d’habitations du CPAS

En partenariat avec le CPAS, la société Wanit a installé ce chauffe-eau dans une habitation de Melles pour une phase-test de deux ans. La présidente, Lætitia Liénard, a accueilli favorablement la proposition. Diminuer l’empreinte écologique et la facture énergétique de l’ensemble de ses bâtiments est écrit noir sur blanc dans le Programme stratégique transversal (PST) du CPAS ainsi que dans sa Déclaration de politique sociale, rappelle-t-elle.

La présidente et le concepteur se félicitent qu’une convention ait pu être signée entre le CPAS de Tournai et la société Wanit.

"Trop de logements du CPAS ont encore un certificat F ou G. Notre objectif et d’atteindre des indices PEB beaucoup plus avantageux, jusqu’au PEB B. Parce que des locataires, actuellement, ont une facture d’énergie plus élevée que leur loyer. Pour atteindre cet objectif, un budget de 250 000€ est prévu en matériel pour que notre équipe d’ouvriers puisse améliorer le certificat énergétique de dix logements par an".