Fortunes diverses pour McDonald’s et Burger King, à Tournai, Péruwelz et Ath

Fin avril, la SA Ath Plaza introduit un recours suite au refus du collège communal d’Ath (fin février) de lui octroyer un permis unique, pour un complexe de commerces comprenant notamment un Burger King à l’angle de la chaussée de Tournai et de la N7 (route contournement) à Ath. La ville craignait de voir se créer un nouveau "pôle commercial" le long du contournement, avec des conséquences sur le quartier . En juillet, les ministres Tellier et Borsus confirment le refus d’un permis unique, arguant des raisons urbanistiques et architecturales. À notre connaissance, la société à l’origine du projet n’a pas été en recours devant le Conseil d’État. "Il ne m’étonnerait pas qu’elle revienne à la charge car elle préparait ce dossier depuis de longues années, depuis la mandature précédente au cours de laquelle un accord de principe lui avait été accordé par mon prédécesseur", indique le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre.