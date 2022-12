Subsides Ureba: un million pour l’Athénée cominois !

"Voilà une excellente nouvelle pour notre école qui devrait ainsi disposer de bâtiments très bien isolés, se réjouit le préfet Quentin Bouttique. À chaque fois que nous avons une possibilité d’obtenir des subsides, on se démène pour remplir le dossier. Pour celui-ci, nous avons eu peu de temps et il représente des dizaines et des dizaines d’heures de travail dans l’urgence !"

Si la façade sud du bâtiment principal a déjà bénéficié du remplacement des châssis et d’une isolation améliorée, cet important subside concerne le même bâtiment, mais dans ses façades nord, est, ouest. "La construction date de 1953, à une époque où l’on ne faisait pas attention à l’énergie. Le simple vitrage sera remplacé par du double et la charpente en béton sera complètement isolée. Côté timing, il faudra passer par les marchés publics et le dossier suivra son cours. Par contre, nous n’avons pas l’intention de faire des frais sur les RTG, ces pavillons de construction rapide qui se trouvent à l’arrière du site, pour la simple raison que nous avons le projet de les raser et de les remplacer par de nouvelles constructions. Mais ce n’est pas pour tout de suite."

Quelque 430 élèves en secondaire

Selon le préfet, il n’est que normal d’aider enfin l’athénée, qui a été oublié durant 30 ans: "L’école secondaire compte quelque 430 élèves. Quand je suis arrivé fin 2017, il y avait 201 élèves inscrits ! Le primaire a connu cette année une augmentation de 18% ! Notre progression est constante et elle n’est pas terminée ! Les subsides obtenus ne sont que la récompense du travail de toute une équipe."

Autre projet en cours: la création d’un parc éducatif et de détente: "Des arbres fruitiers ont déjà été plantés grâce au Rotary et, en novembre, nous avons poursuivi par des hortensias, des millepertuis, etc. Le projet voit le jour grâce au 3e prix remporté par les 5e TQ au concours Reine Paola."