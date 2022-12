Pairi Daiza et Ice Mountain neutralisent la flambée des prix de l’énergie

Ice Mountain ne gèle pas ses projets

En février dernier, une enquête publique était ouverte concernant l'adoption d'un Schéma d'Orientation Local en vue de la révision partielle du plan de secteur entre la chaussée de Ten-Brielen, la rue de Capelle et le chemin des Baudets, à Comines. L'objectif: l'implantation d'une zone de loisirs par Ice Mountain Adventure Park, déjà propriétaire des parcelles.

Dix mois plus tard, le dossier suit son cours. "J'a ttends patiemment la décision, explique Stéphane Fievez, fondateur et patron de la société. J'ai bon espoir que le projet va se concrétiser rapidement, mais je préfère ne pas intervenir."

Pour l'heure, avec le Covid-19 et la crise énergétique, il a d'autres chats à fouetter. "La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas et nous traquons toutes les consommations inutiles. Toutes nos lampes sont à présent des Led; ce qui a représenté un investissement de quelque 100 000€; l'isolation a été maximalisée! On espère que nous allons diminuer notre consommation de moitié! Parallèlement, notre objectif est d'utiliser 100% d'énergie verte. Nous nous sommes équipés de panneaux photovoltaïques. Notre projet d'éoliennes a été refusé, mais il sera relancé. Pour l'instant, alors que l'affluence est excellente, étant donné les prix de l'énergie, nos chiffres sont dans le rouge, mais il faut continuer malgré tout."

Chaque année le site cominois accueille environ 400 000 personnes pour les deux pistes de ski, mais aussi le skydiving, le paintball et l'hôtellerie, avec deux restaurants qui, ensemble, comportent 500 couverts.

« L'envie d'entreprendre »

"Nous possédons Foudoo, un parc aquatique à Wevelgem, et Jungle City à Tournai. La société gère deux autres parcs, dans un partenariat, à Gravelines et Hofstade, dans le Brabant flamand. En tout, cela correspond à 130 ETP et 300 collaborateurs!"

Envers et contre tout, Stéphane Fievez veut continuer à "faire des choses": "Je dis toujours que je ne serai riche que lorsque j'aurai vendu mon entreprise! Et si j'avais envie de vendre, il y a longtemps que j'aurais trouvé un acheteur! Mais je n'ai pas envie parce que c'est l'œuvre de ma vie! Ceci dit, a ujourd'hui, pour entreprendre, il faut du courage, de la motivation et de l'innovation! J'ai toujours aimé créer des choses et j'ai une équipe de collaborateurs au top, certains étant déjà présents au début de l'aventure. Si la société n'avait pas eu les reins solides, avec la crise Covid qu'on a connue, c'était fini!"

Si l'autorisation est accordée, la nouvelle zone de loisirs accueillera un Ice Karting, un bassin générateur de vagues et une zone d'hébergement. "L'objectif est toujours le même: diversifier les activités et multiplier les sources de loisirs! Mais aucun plan n'a déjà été établi!"

Pairi Daiza : indépendance électrique

Un autre acteur touristique important de Wallonie picarde (et le plus important, évidemment!) est Pairi Daiza, à Cambron-Casteau. "Comme toute entreprise, le parc est affecté par la flambée des prix de l’énergie" explique Claire Gilissen, chargée des relations avec la presse. "Heureusement, depuis 2018, le département “Énergie-Environnement & Développement Durable” de Pairi Daiza prend des actions concrètes d’optimisation de toutes les consommations et de mise en place de technologies vertes."

"Pour ce qui concerne l’énergie par exemple, une première grande étape a été franchie en 2019 avec la mise en service, par Perpetum Energy, d’une gigantesque installation photovoltaïque sous forme de carports sur les parkings du Parc. L’investissement, co-financé par Green4Power, permet aujourd’hui à Pairi Daiza d’être complètement autonome en électricité. Depuis quelques mois, l’extension de cette installation est lancée."

« Limiter l’impact des activités »

Dès le troisième trimestre 2023, un complément de 31.036 panneaux photovoltaïques sera mis en service. S’agissant de panneaux plus grands et plus performants, cette extension photovoltaïque aura une surface de 96.000 m² et totalisera une puissance de 20 500 kWc.

Cette nouvelle installation produira 19.800 MWh/an. Cette énergie verte sera d’une part utilisée pour couvrir les besoins énergétiques des nouveaux mondes de Pairi Daiza. D’autre part, le solde sera réinjecté sur le réseau. "Pairi Daiza contribuera donc encore plus significativement à la production locale d’énergie verte en Wallonie."

"Parallèlement, Pairi Daiza réduit ses consommations d’énergie fossile, préserve et gère les ressources en eau, réduit et trie les déchets et intègre les technologies de développement durable dans chaque nouveau projet" poursuit Claire Gilissen. "Dès lors, ni les investissements ni les visiteurs n’ont été impactés par le contexte."

"Nous voulons agir pour limiter au maximum l’impact de nos activités et montrer que c’est possible" souligne de son côté Éric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza.

Pas d’effets sur les visiteurs

Par ailleurs, la crise modifie-t-elle le comportement des visiteurs : moins de visites? consommations différentes lors des visites? "L’exercice 2022-2023 est toujours en cours" note Mme Gilissen. "Sur l’exercice 2021-2022, le nombre de visiteurs a augmenté de 36% par rapport à l’année précédente, année bouleversée par la crise sanitaire, mais ce nombre de 2021-2022 est 24% inférieur à l’exercice 2019-2020 d’avant le Covid."

"Pour l’exercice en cours, nous tablons sur un retour au nombre de visiteurs de 2019-2020, c’est-à-dire 2,2 millions de visiteurs. Il apparaît également que les visiteurs dépensent davantage dans les restaurants et boutiques."