Ils s’étaient dit « oui » le 15 décembre 1972

Entourés de la famille et de nombreux amis, Olivier Van Wambeke et Anne Lamote ont fêté, ce dimanche, leurs cinquante années de mariage. Le premier est né à Tournai le 3 février 1948. La seconde a vu le jour à Waregem le 2 novembre 1944. Monsieur était enseignant dans le Tournaisis et madame, enseignante paramédicale en Flandre. C’est donc entre les deux qu’ils ont choisi de s’installer. Et s’ils ont déménagé plusieurs fois, ils sont toujours restés dans l’entité mouscronnoise.