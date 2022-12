Des arbres de l’avenue de Maire, à Tournai, seront abattus mais pas tout de suite...

Comme précisé dans un précédent article, la voie latérale de l’avenue de Maire a été totalement interdite à la circulation depuis ce dernier week-end, dans sa portion comprise entre la rue Lefebvre-Catters et le parking longeant la société Wattiaux.

Des morceaux de bois morts sont tombés sur la voirie et c’est pour éviter qu’il en tombe d’autres qu’une intervention aura lieu ce mercredi. ©EdA

Il nous avait été précisé, dans un premier temps, que cette mesure avait été adoptée afin de permettre d’élaguer les arbres plantés en bordure de route, sur le terre-plein central. Ce n’est en réalité pas tout à fait ce qui est prévu même si une intervention du service des Espaces verts de la Ville de Tournai, pouvant s’apparenter à de l’élagage, devrait bien avoir lieu ce mercredi. Il s’agit en réalité plutôt d’une action de sécurisation des arbres dont certains morceaux (de bois) morts sont tombés sur la voirie. Pas de panique, rien ne laisse présager une chute imminente des arbres en question et ce phénomène est parfaitement naturel. Il apparaît en réalité dans le principe de " recouvrement " qui consiste, pour le végétal, à se protéger des conséquences d’un traumatisme. Dans le cas d’espèces, ce dernier est consécutif à l’incendie d’Unisac survenu il y a plus de 25 ans, lequel a exposé certains de ces platanes à des températures très (trop) élevées.

L’information selon laquelle certains arbres devraient être abattus est toujours d’actualité mais, encore une fois, il n’y a pas urgence.

D’autant que l’on se situe ici sur un site classé et que ce type d’opération nécessite l’obtention d’un permis préalable.

Bref, les spécialistes ne semblent nullement s’inquiéter du fait que cette action ne sera sans doute pas menée avant un, voire deux ans (on en parlait déjà en 2017…).

En attendant, afin de sécuriser le site et d’empêcher des chutes de bois morts, ce sont ces derniers qui seront retirés manuellement avec l’aide logistique des pompiers de Tournai.

Quant à ceux qui s’interrogent sur le fait que certains arbres semblent pencher dangereusement vers la voirie, on les rassurera également en expliquant qu’ici aussi, le phénomène est naturel. Il s’agit ni plus ni moins de "phototropisme", signifiant que l’arbre s’oriente naturellement vers la lumière sans pour autant menacer sa stabilité.

On imagine qu’en plus de deux siècles d’existence, ces platanes de l’une des plus belles avenues tournaisiennes en ont vu d’autres.

Mercredi, en fin d’après-midi, sauf avis de tempête, la voie barrée devrait être rouverte à la circulation. Comme nous l’a précisé l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, une intervention est également prévue sur deux autres arbres dans le courant de la semaine prochaine, toujours à l’avenue de Maire, à proximité de la caserne des pompiers, à hauteur des feux de signalisation, car ces platanes gênent notamment le déplacement de certains véhicules du service incendie. Nous y reviendrons...