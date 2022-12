Adélaïde et bien d’autres chez les Capellos

Mais, à Ten Brielen, il en faut plus pour anéantir les goûts festifs des visiteurs bien emmitouflés. Les enfants étaient comblés par le spectacle "Petit grelot de Noël", les bricolages, le manège. Les villageois étaient enchantés d’en savoir plus sur leur passé avec Jean Milleville mais aussi de découvrir le marché artisanal. Une bonne vingtaine d’artisans et d’associations s’est retrouvée au chapiteau ou à proximité.