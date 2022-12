Un Nouvel an entre crise et envies festives pour les restaurateurs tournaisiens

La plupart ont opté pour une formule traiteur. C’est notamment le cas du Lacet Bleu: "Nous ouvrons le 1er janvier, mais pas le 31. Nous avons décidé de faire l’impasse pour maîtriser les coûts. Récemment, nous sommes passés de 600 € de frais de fonctionnement à 1600, sans compter les matières premières et les produits de fête, comme le foie gras et les Saint-Jacques, qui ont augmenté également. Proposer un menu traiteur permettait de maintenir des prix corrects, explique Laurent Marquette, patron du restaurant. Nous avons préféré diminuer nos marges pour garder des tarifs équivalents à ceux que les gens ont connus. Ouvrir un soir de plus pendant les fêtes aurait encore plus réduit nos marges à cause des coûts de l’énergie et de personnel."

Des restaurants ouverts et complets

Quelques restaurants de plus grande capacité ont néanmoins pris le parti de proposer un menu servi en salle pour réveillonner. "Ne pas travailler le 31 décembre, ce serait se mettre une balle dans le pied, étant donné le contexte économique actuel", estime Camille Dupont, la patronne du restaurant Rive Gauche à Tournai, qui confie également ne pas toucher de salaire depuis plusieurs mois à cause de l’augmentation des charges.

Pour les quelques restaurants qui restent ouverts pour le réveillon, c’est un pari gagnant. "Je suis complet depuis début décembre sans avoir publié aucune publicité", assure Vincent Degels, patron des restaurants l’Ancienne Poste et les Pèlerins, qui propose un menu à 70 € hors boissons dans ses deux établissements.

Profiter aussi avec un petit budget

Vincent Degels a également concocté un menu traiteur pour la Saint-Sylvestre. "O n sent qu’il y a une envie de compenser les deux années Covid, et l’ambiance sera très festive au restaurant. En revanche, au niveau du service traiteur, il y a une diminution de 30%. Les personnes qui préfèrent rester chez elles se contentent de menus plus simples, certainement à cause de la crise", analyse le restaurateur.

Camille Dupont fait également le constat que le pouvoir d’achat de la population n’est plus aussi important. "Pour satisfaire le plus grand nombre, les soirs de fêtes, je n’impose plus le menu (celui de cette année est à 55 € hors boissons), même si autrefois je n’avais aucun mal à remplir le restaurant en proposant une formule unique. Lors de la Saint-Valentin 2022, j’ai constaté qu’un menu spécial et imposé pouvait causer une certaine réticence chez les clients qui souhaitent profiter d’une bonne soirée avec un petit budget, explique la patronne. Pour cette Saint-Sylvestre, ce sera une organisation plus compliquée en cuisine que les autres années, forcément, d’autant plus que, depuis le Covid, nous avons deux employés de moins. "

Néanmoins, malgré le contexte économique compliqué, pour Camille Dupont et Vincent Degels, qui ont toujours travaillé lors du réveillon de Nouvel An, la perspective de recevoir leurs clients pour ce moment festif reste enthousiasmante. "Pour mon équipe et moi, le 31 décembre, c’est aussi un peu la fête. Le service est moins lourd, et l’esprit est plus léger", confie Vincent Degels. Un ressenti partagé du côté de Rive Gauche.