Revivez le concert de Noël de Brunevoix en vidéo

Le groupe vocal Brunevoix créé sous sa forme actuelle en 2013 et placé sous la direction de Marie-Paule Wacquier (Chantry), réunit des choristes venus de Brunehaut, mais aussi de Tournai et des villages environnants. Ils sont une cinquantaine à participer à cet ensemble à quatre voix qui propose deux concerts par an: dans le cadre de la journée de l’artiste au printemps, et au sein de l’église Sainte-Marie de Laplaigne, quelques jours avant Noël.