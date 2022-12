Quatre questions à l’ex-ministre wallon du budget, le Frasnois Jean-Luc Crucke, près d’un an après sa démission

"J’ai quitté le gouvernement parce que j’étais en total désaccord avec les prises de position de mon président de parti et qu’il m’était impossible d’être le représentant d’une telle ligne au sein du gouvernement.

Je n’ai aucun regret et à refaire, je ferai la même chose.

Après une longue réflexion, de nombreuses rencontres et lectures, j’ai eu la conviction que ce n’était pas me taire que je devais faire, mais au contraire affirmer la différence !»

2.Comment envisagez-vous votre avenir ?

« À 60 ans, il m’est toujours possible d’enfiler la toge et de revenir au Barreau, mais j’estime qu’il est éthiquement impossible de cumuler la fonction d’avocat et de parlementaire.

Dans l’immédiat et pour 2024, j’espère donc pouvoir montrer qu’en politique aussi l’union fait la force et que l’union des sensibilités démocrates peut être plus forte que les extrêmes turbulents ?»

3.Pourquoi avoir évoqué vos problèmes de santé sur les réseaux ?

« Évoquer mon cancer m’a paru un acte de transparence à l’égard des 20 000 électeurs qui m’ont porté au parlement, mais je voulais aussi témoigner d’une réalité qui touche malheureusement beaucoup de gens et où le dépistage conseillé est trop souvent ignoré ! »

4.Pensez-vous qu’une nouvelle fusion des communes est inévitable ?

N.D.L.R. : Cette question s’adresse plus particulièrement à l’ex- bourgmestre d’une entité rurale, un poste qu’il occupa durant de nombreuses années comme bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing.

"Si la fusion peut certes avoir des avantages en matière d’efficience budgétaire, elle peut aussi sacrifier la nécessaire proximité qui caractérise les communes rurales. Je crois qu’un modèle intermédiaire est possible, en ciblant les synergies supra communales sur certaines compétences, modèle sur lequel nous sommes quelques-uns à travailler !"