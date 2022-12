À l’occasion du week-end de Nouvel An, ils vont mettre à disposition leurs locaux de la rue de l’Industrie (69) à Harchies, autrement dit la salle du Pont Blanc.

"L’objectif est de leur offrir un week-end de Nouvel An comme tout être humain doit y avoir droit, indique Katryn. Il s’agira d’une réception tout à fait privée sur invitation pour les personnes dans le besoin."

L’Association DUSAVV (Donnez un sens à vos vœux) gérée par Jean-Marie Delton sera donc à la manœuvre. "En ce dimanche de Noël, nous nous sommes rendus à l’Avenue Bozière à Tournai pour rencontrer les sans-abri et leur administrateur Kevin Martens et leur offrir des cartes de vœux pour leurs amis et leur famille, poursuit Katryn. À présent, nous sommes tournés vers l’organisation de ce week-end de Nouvel An. Nous essaierons ensuite et suivant nos moyens de conserver ces personnes au chaud le plus longtemps possible durant l’hiver. Nous aurons donc notamment besoin de dons pour payer le chauffage."

Une collecte de nourriture non périssable va aussi être organisée durant la semaine. Elle sera ouverte le mercredi 28, le jeudi 29 et le vendredi 30 décembre de 10h à 18h à la salle du Pont Blanc à Harchies Rendez-vous aussi le vendredi 30 et le samedi 31 décembre pour des dons de nourriture fraîche (légumes et autres…) à partir de 11h au même endroit ainsi que le mercredi 28 et le jeudi 29 décembre au n°11 rue de Warnaffe à Saint-Maur pour la nourriture périssable et non périssable et ce, de 10h à 18 h.

Katryn, 0496 20 72 16: Jean-Marie, 00 33 6 25 70 47 12.