Le beffroi de Tournai rouvrira-t-il en 2023 ? (vidéo)

À un détail près, mais pas n’importe lequel ; en effet, le dernier appel d’offres lancé par la Ville n’est cette fois pas resté lettre morte comme ce fut le cas précédemment.

Le cabinet du bourgmestre se veut optimiste sur la suite des opérations si l’on en juge par sa réponse à notre question sur le sujet: " le bureau DDGM a été mandaté pour réaliser une étude préliminaire en vue d’exécuter des travaux pour stabiliser l’édifice et le sécuriser.

Les premiers résultats (N.D.L.R. : datant de mars dernier) ont permis de comprendre plus précisément d’où proviennent les problèmes de stabilité. Des travaux urgents visant à sécuriser l’édifice ont été programmés et le marché public a été octroyé (après une première mise en adjudication non fructueuse). L’entreprise a été désignée. Les travaux devront débuter au début 2023. Elle a pour consignes d’enlever les spots qui se trouvent sur la terrasse du premier niveau, de refaire une étanchéité provisoire au premier niveau également, et de réaliser des travaux d’inspection et de prospection du deuxième niveau et de la toiture du clocher.

Après cette phase, nous verrons comment le bâtiment se comporte en termes d’infiltration d’eau.

Enfin, un permis d’urbanisme sera déposé et un cahier des charges sera établi, avec le concours d’Ipalle, de l’Awap, du bureau d’étude "bâtiment" et du bureau d’architecture DDGM, pour compléter les travaux. Il s’agira de travaux de stabilité de la charpente et de consolidation de la structure. Préalablement, nous attendons la fin de l’étude sanitaire qui est programmée en avril 2023. "

Comme on dit dans ces cas-là, tout vient à point à qui sait attendre…

La visite en vidéo depuis un pdf : https://redaction.lavenir.net/beffroitournai