Énergie, cyberattaque, travaux, chiffres…: comment s’est passée l’année 2022 au CPAS de Mouscron ?

Je pense que ce que l’on voit ici n’est pas propre à Mouscron ; c’est un peu pareil partout ailleurs.

Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration (RI) a encore un peu augmenté cette année (voir cadrée chiffres). Mais le simple revenu d’intégration ne parle pas de lui-même car d’autres demandes arrivent de la part des bénéficiaires: pour des médicaments, pour des repas scolaires, etc. Et on voit que celles-ci – qui doivent à chaque fois faire l’objet d’une enquête sociale avant d’être acceptée, ou non – explosent.

On imagine que les demandes sont en hausse aussi à la cellule énergie…

En juillet-août, les demandes de tout type ont commencé à augmenter ; et depuis septembre, avec la fin des contrats fixes, le service croule littéralement sous celles-ci. On voit arriver la classe moyenne, des personnes qui ne sont pas bénéficiaires du CPAS et que l’on ne voyait pas avant: travailleurs, notamment indépendants, pensionnés, etc. Ce nouveau public vient d’abord pour obtenir des informations, sur les factures, les acomptes, la manière de comparer les tarifs, etc. Mais en fonction des cas, il arrive qu’on les oriente vers la médiation de dettes, le service social, ou les mutuelles pour l’intervention majorée. Les demandes affluent aussi de la part d’entreprises ou d’ASBL qui souhaitent organiser des séances d’informations pour leur personnel ou leurs bénéficiaires.

Outre ces informations, quelle aide peut fournir le CPAS ?

On dispose d’un "fonds énergie", comme on dispose aussi d’un "fonds de l’eau", ou encore d’un "fonds mazout". Ce fonds énergie (233 671 € pour l’année 2022) sert à intervenir sur des factures énergétiques ; il peut être attribué à tous, même aux personnes qui ne dépendent pas du CPAS, toujours avec l’accord du bureau permanent sur base d’une enquête sociale qui détermine l’état de besoin du demandeur.

Ce fonds sera-t-il « suffisant » lors de cette crise énergétique ?

Très concrètement, on aura une meilleure idée de la situation réelle quand les factures vont arriver en 2023 pour la consommation de 2022, avec les tarifs de 2022 donc. C’est là qu’on risque d’avoir des surprises. En général, le CPAS intervient en effet sur une facture de décompte annuel plutôt que sur une facture d’acompte. Pour l’heure, on ne sait pas trop où l’on va et l’on devra peut-être changer notre fusil d’épaule… Mais ce que l’on constate déjà au service énergie, c’est la difficulté croissante de joindre les fournisseurs quand on veut intervenir auprès d’eux pour étaler les paiements ou pour diminuer l’acompte: certains fournisseurs "font le mort". Cette situation, difficile pour les gens, n’est pas facile à gérer pour le personnel non plus…

Dans certains cas, un tuteur énergie peut aussi se déplacer à domicile pour conseiller.

Oui mais face à des habitations qui sont souvent des passoires énergétiques, le tuteur énergie (NDLR: un nouvel agent vient tout juste d’entrer en fonction à ce poste) se sent souvent démuni. Les conseils de base pour limiter la consommation n’ont guère de chances de faire la différence dans des locations mal isolées, voire à la limite du délabrement. Et ils ne s’appliquent de toute façon pas à des ménages qui sous-consomment déjà depuis longtemps, pour payer le loyer, quitte à ce que leur santé soit impactée…

Souvent, il faudrait entreprendre des travaux mais les choses sont compliquées avec certains propriétaires qui ne veulent pas en entendre parler… On suggère donc aux gens de changer d’habitation, mais le problème de fond du logement sur Mouscron est réel aussi ! Notre marge de manœuvre est très étroite.

Dans ce contexte, je tire la sonnette d’alarme: les gens vont rester plus longtemps dans les logements d’urgence, faute de trouver un logement par ailleurs. Certes, des appartements se construisent à Mouscron, mais ce n’est pas ce type de logements qu’il faut ici. On a besoin de logements à loyer raisonnable. À ce sujet, les propriétaires privés doivent se rendre compte que travailler avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) peut être une bonne chose pour eux: ils sont sûrs de toucher leur loyer, et de retrouver leur logement dans son état initial.

Vous revendiquez aussi auprès « des instances supérieures » une augmentation des petits salaires…

Oui, et c’est aussi une revendication de la fédération des CPAS. Le revenu d’intégration est fixé à 1600€ pour un chef de ménage (1 183 € pour une personne isolée). Quand une personne travaille en tant qu’"article 60", elle touche 1 935 € par mois, sachant qu’elle ne pourra plus faire de demandes pour ses médicaments, les repas scolaires, les activités des enfants, etc. et qu’elle devra peut-être prendre sa voiture ! Quelle motivation trouver alors ? ! Et encore, ce cas de figure correspond à quelqu’un qui travaille à temps plein. On a des travailleurs à temps partiel et des chômeurs qui perçoivent un complément du revenu d’intégration car leur salaire mensuel n’excède pas 1600 €… Enlevez là dessus 450-500 € de loyer, ou 300-400 € si les personnes ont la chance d’avoir un logement social, et voyez ce qu’il en reste… J’en profite pour tirer mon chapeau à toutes les associations – et à leurs bénévoles – qui apportent une aide essentielle aux gens, en plus de celle que nous pouvons leur apporter au CPAS. Heureusement qu’elles sont là…