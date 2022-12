Des calendriers de wouf signés Nathalie Soleil (vidéo)

Son activité actuelle, c’est suite à - on pourrait même écrire "grâce à" - un passage à vide professionnel qu’elle la doit.

"j’ai envie de dire que ce sont les chiens qui m’ont aidée à aller mieux… En effet, en arrêt maladie, j’ai proposé mes services de photographe bénévole chez Veeweyde car les chiens mis en valeur via des photos professionnelles ont beaucoup plus de chances d’être adoptés", nous avait-elle déclaré lors d’une précédente interview.

Cette volonté de mettre son talent au profit de la cause animale - canine en particulier - elle la développe également à travers la réalisation de calendriers illustrés dont une partie des bénéfices des ventes est reversée à des associations de bien-être actives dans ce domaine.

Vendus au profit de Veeweyde Tournai et de la SPA de Péruwelz

"Cette année je vends deux formats de calendriers: un A 4 à 15 € et un A 6 (format de bureau) à 12 €, nous a-t-elle précisé. Ce sont des photos différentes dans les deux calendriers, donc je propose un pack à 25 € pour les deux. Je reverse 5 € par calendrier vendu, soit pour le pack, 10 € qui seront redistribués aux refuges. Cette année j’ai choisi d’aider Veeweyde à Tournai et la SPA de Péruwelz pour leur intervention dans les deux sauvetages de grande ampleur qu’il y a eu dans l’entité d’Estaimpuis."

Elle parle notamment ici de l’évacuation, en septembre dernier, de chiens qui vivaient dans des conditions déplorables au sein d’un élevage ("À la mâchoire en veille") au cœur du village d’Évregnies et qui ont été récupérés suite à un acte d’abandon volontaire de la part des exploitants. Elle évoque également la découverte, début octobre, de 43 chiens détenus dans des conditions tout aussi contestables dans le living d’une maison particulière à Estaimpuis.

On peut commander le calendrier de Nathalie soit via la page FB de Nathalie: Nathalie Soleil - Photographie, via Instagram: nathaliesoleil_photographie, par mail: nathalie.soleil@gmail.com, par téléphone: 0496/14 37 38 ou enfin via son site internet: www.nathaliesoleil.be