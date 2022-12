Apéro et démonstrations à l’Acama (Comines)

Ce vendredi, une vingtaine de membres de l’Acama a proposé des démonstrations de judo et de ju-jitsu (subtil mélange de judo, karaté et aïkido) pendant que les parents prenaient l’apéro de Noël. Pour montrer la vitalité de ce club, nous avons relevé, grâce à la complicité de la monitrice Clarisse Ravau, quelques activités du premier trimestre 2022/23. En plus de la troisième place de Loane Collie et Morgan Rapilly au championnat du monde en duo système filles U21, le club a participé à des compétitions aux Pays-Bas avec une dizaine de jeunes et adultes, à Basècles avec 4 judokas, à Sint Niklaas avec 23 enfants, jeunes et adultes ju-jitsuka. Il a aussi organisé des stages en août et durant les vacances de Toussaint et de Noël, un atelier lors de " Place aux enfants ", des formations de secourisme (utilisation DEA), des cours avec des élèves de l’enseignement spécialisé des Aubiers.