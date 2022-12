Les petits conseillers ont imaginé lancer une opération "jeux-jouets-cadeaux" au profit d’associations régionales accueillant des enfants "placés", voire de mamans et de leurs jeunes bambins connaissant des difficultés pour des raisons diverses. "Le projet consistait à récolter des jouets ou des jeux déjà utilisés ou neufs ou non-ouverts", expliquent Louise et Jade, toutes deux en 6e à l’école communale de Bruyelle et au lycée du Pays blanc de la place Bara. "Nous avons d’abord créé un tas d’affiches puis réalisé une affiche officielle définitive. La récolte s’est tenue lors du Marché de Noël dans un chalet de la place du Préau. Nous avons récolté au total une centaine de jeux et de jouets" expliquent les deux jeunes filles.

Deux associations

Quid de l’avenir de ces cadeaux de Noël ou de fin d’année ? "Nous avons décidé de faire un don à deux associations de Kain, la Maison maternelle l’Espérance (qui accueille 14 mamans en difficultés et leurs enfants) et le CRU Vert Lion (" Nijoli ", un centre d’accueil d’urgence pour enfants et ados de 0 à 18 ans)".

Dans tous les cas, les cadeaux remis par les petits Antoiniens seront les bienvenus. Bien vu les enfants.