Tribunal correctionnal de Tournai : « Il avait son pied qui bloquait la porte, j’ai eu peur, je lui ai porté un coup »

Un aide-soignant, père de famille, a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir porté des coups volontairement à un entrepreneur. La victime en question réalisait des travaux dans la maison voisine du prévenu. " Lui et ses ouvriers passaient comme bon leur semblait dans mon jardin, sans autorisation et sans même nous prévenir. Ayant une petite fille de 2 ans, moi et ma femme nous avons demandé aux ouvriers de nous notifier quand ils avaient besoin de passer par chez nous , explique le père de famille. Malheureusement, notre demande n’a pas plu à l’entrepreneur qui est également le propriétaire de la maison en travaux. Il est venu sonner à ma porte alors que je préparais le souper. Il était très énervé. J’ai préféré en rester là et fermer la porte, mais il l’a bloquée avec son pied. J’ai eu peur et je l’ai repoussé par un coup de pied. " Malheureusement, les deux hommes n’en sont pas restés là. L’entrepreneur s’est imposé une nouvelle fois à l’intérieur de l’habitation du prévenu. " Ma fille était en pleurs, j’ai pris peur et je lui ai porté un coup au visage ", reconnaît-il.