Des cadeaux « bien-être » pour la maison d’accueil l’Oasis, à Bas-Warneton

Véronique Gobert, la directrice, les a reçues chaleureusement, avec une partie de son équipe: Virginie Vandelannoitte et Coline Debailleul.

" Dès l’ouverture de notre boutique, en mars dernier, nous avions signalé que les bénéfices seraient reversés pour la bonne cause, précise Dorine Verhelst. Nous avons choisi l’Oasis parce que c’est une maison bien ancrée dans la région et que l’on connaît son action positive pour soutenir les femmes en difficultés.

Concrètement, nous avons confectionné 19 colis bien-être pour les adultes et ados et 12 pour les enfants. Tout a été acheté dans les commerces locaux et certains ont fait de belles réductions ! Je mentionnerais la coiffeuse Christine Herreman, à Warneton, ou Nathalie et Céline, de l’Institut Grain de beauté à Comines France. "

"Vous allez faire des heureuses !, leur a répondu Véronique Gobert . Il est important d’apporter un peu de bonheur à des personnes qui vivent des moments difficiles. Malgré les soucis, il est important de garder une image positive de soi. Ces cadeaux vont s’intégrer dans le programme bien-être mis en place par Virginie."

Recyclage et petits prix

Installée dans la salle d’attente de la gare, la boutique "Gare aux fringues" a trouvé sa vitesse de croisière: "Le principe est d’apporter gratuitement des vêtements, des chaussures et des accessoires. Nous sommes une équipe d’une vingtaine de bénévoles qui nous occupons du tri et des permanences, trois fois par semaine. Tout est vendu à petits prix ! Notre clientèle est composée de personnes dans le besoin, mais surtout d’autres qui veulent se faire plaisir sans trop dépenser ou qui sont sensibles au recyclage. Nous sommes très stricts sur la qualité !"

Le magasin de seconde main, dans la gare de Comines, est ouvert le mercredi de 13 h 30 à 17 h ; le vendredi, de 9 à 12h et le samedi, de 10 à 16 h.