Nouveaux horaires pour l'administration communale de Mouscron

Concrètement, les antennes administratives de Dottignies, Herseaux et Luingne seront toutes les trois fermées du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022.

Les antennes de quartier du Tuquet et du Mont-à-Leux seront quant à elles fermées du vendredi 23 décembre 2022 au mardi 10 janvier 2023 inclus. À partir du 1er janvier 2023, donc, les horaires des différentes antennes vont changer.

Hors congés scolaires, l’antenne du Tuquet sera ouverte le mercredi après-midi (de 14h à 16 h 45) et le jeudi après-midi (de 13 h 30 à 16 h 15). Celle du Mont-à-Leux sera ouverte le mercredi toute la journée (de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15).

Pour les antennes administratives (Luingne, Herseaux et Dottignies), il y a à chaque fois un jour de fermeture en plus: celle de Luingne sera désormais fermée les jeudi et vendredi, celle de Herseaux les lundi et mardi et celle de Dottignies les mercredi et jeudi. Les jours d’ouverture, chaque antenne administrative est ouverte de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45.

Service Population 056/86 03 53