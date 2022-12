"Nous n’en sommes qu’au stade de l’avant-projet. Question stationnement, le dialogue est ouvert", répond Axelle Chantry. Selon l’intéressée, inutile de donner un chiffre précis, puisque celui-ci risque encore d’évoluer. L’échevine a désamorcé le bâton de dynamite lancé par Yves Willaert lors du conseil communal, jeudi soir. "Beaucoup de riverains se sont opposés au projet présenté le 8 décembre, lors d’une réunion de la CLDR. Ils regrettent le manque de parking et le manque de transparence, vu qu’ils n’ont pas accès aux plans", dénonçait le conseiller PS.

Remarque explosive car, dès que l’on évoque le stationnement, la crispation ceinture le débat. "Quelle sera la position du collège si la majorité des riverains sont toujours opposés au projet proposé ?", questionne encore l’ancien bourgmestre. "Il ne faudra pas revoir votre copie en n’ajoutant que deux ou trois places supplémentaires sur la place Verte. Il en faudrait une dizaine pour contenter les riverains."

Michaël Busine calme le jeu: "nous tiendrons compte de l’avis des habitants de la place par le biais d’une vraie concertation, il n’y aura pas de passage en force", répond Michaël Busine.

Les riverains opposés à l’avant-projet espèrent conserver une trentaine de places, contre environ la moitié dans cette première présentation. "Les plans sont appelés à être modifiés si toutes les remarques convergent vers le stationnement", confirme Axelle Chantry. "Nous ferons part de nos souhaits à l’auteur de projet, qui devra trouver des pistes et évaluer la faisabilité d’un stationnement plus important. La rénovation de la place Verte est un projet d’envergure, mené sur un périmètre important. Nous ne pourrons pas combler 100% de ses habitants. En revanche, nous tenterons de satisfaire le plus grand nombre de riverains."

À ce stade, la majorité ne se prononce pas sur la question d’Yves Willaert, concernant la position à tenir en cas d’un barrage franc et net des riverains. Axelle Chantry veut des "discussions constructives" avec les citoyens cellois et propose, pour y parvenir, trois permanences les 18, 19 et 21 janvier prochain. Elle y dévoilera les plans à ceux qui souhaitent les découvrir. "C’est un projet citoyen. Pour qu’il soit validé, nous devons tenir compte des remarques."

À juste titre, le conseiller Damien Cuignet rappelle qu’il ne faut pas prendre en compte que les riverains, "mais aussi les commerçants, les clients, les habitués du marché et les gens de passage", pour que l’équation soit complète. Et quitte à rester dans les termes mathématiques, l’enjeu sera désormais de savoir combien de places seront additionnées à celles de la première esquisse.