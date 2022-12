L’entreprise Mydibel reprise par Clarebout

En octobre dernier, le journal l’Écho annonçait que l’entreprise de transformation de pomme de terre, Mydibel, dans le but de soutenir sa croissance, recherchait un partenaire stratégique. L’acheteur de l’entreprise basée à Mouscron est désormais connu: il s’agit de Clarebout, l’un des plus grands producteurs mondiaux de frites congelées, installé en Flandre occidentale à Nieuwkerke, ainsi que dans le Hainaut à Warneton, dont le chiffre d’affaires est de plus d’un million d’euros. L’information a été confirmée par un porte-parole de la société, dans le quotidien De Tijd.