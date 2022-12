Sauvage à Ath : la commission du folklore ira à son rythme

"Ce retrait unilatéral laissera sans doute encore longtemps de profonds stigmates " dit le bourgmestre qui évoque une "décision maladroite" et rappelle la réflexion amorcée. "Ce retrait attise une polarisation des positions que nous voulions pourtant éviter. Comment travailler sur des questions qui nous sont si chères et importantes alors que nous sommes dans l’émotion? Il va pourtant bien falloir continuer à travailler et tirer les leçons de cette expérience. Nous allons tout d’abord maintenir cette commission citoyenne du folklore. Nous la maintenons car c’est l’engagement que nous avions pris."

"La temporalité de l’Unesco n’est plus à l’ordre du jour" poursuit M. Lefebvre. "Nous devons à présent nous inscrire dans un autre modèle. Le fait d’envisager un rythme rapide, n’a donc plus aucune pertinence. Nous devions agir dans l’année pour répondre aux interpellations qui nous étaient adressées. Maintenant, quel en est l’intérêt? Nous mesurons bien que la problématique actuelle ne pourra pas se résoudre en un claquement de doigts." (...)

"La commission citoyenne du folklore doit pouvoir disposer du temps nécessaire pour s’informer, pour entendre des témoins et des experts. Le temps nécessaire pour prendre le pouls de la population et lui communiquer l’avancée de ses réflexions."

La commission devrait être composée en janvier et elle établira son calendrier.

« L’Unesco, une institution peu pédagogique... »

Au sein de l’opposition, Patrice Bougenies (LA) continue à s’interroger sur le choix des membres de cette commission et même sur sa pertinence.

"L’Unesco apparaît comme une institution assez intransigeante et peu pédagogique car l’exclusion n’a jamais été une pédagogie" indique de son côté Pascale Nouls (LA), en estimant que les choses ont été simplifiées à l’extrême au sein de l’instance des Nations-Unies.

Elle interroge le bourgmestre sur les échanges antérieurs entre la Ville, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Unesco.

"Le groupe Écolo faisant partie de la majorité, avez-vous eu des contacts préalables à la décision avec la ministre Écolo de la Culture, Bénédicte Linard, qui a validé la décision d’exclusion de notre ville?" demande-t-elle aussi.

Bruno Lefebvre évite la question ciblée. Il précise que depuis 2019, il y a eu divers échanges, ayant abouti à un "accord diplomatique" : pas de retrait en 2022 (même si la situation s’était tendue sous la poussée de pays africains), mais un suivi approfondi. Puis des voix se sont montrées intransigeantes. "Et dans le même temps, l’Unesco reconnaît les Ours des Pyrénées..." Une fête dans laquelle les acteurs se maquillent aussi de noir (mais pour symboliser des ours).