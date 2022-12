L’internet à 1 GB pour la fin de l’année 2023

Si la conférence de presse sur la fin des zones blanches à Frasnes, Celles, Ellezelles et (une partie de Tournai), a surtout confirmé des informations que nous avions données dans de précédents articles (nos éditions des 08/11/22 et 13/12/22), elle aura aussi permis à trois bourgmestres de communes rurales présentant de nombreuses similitudes, de dire leur bonheur de collaborer et d’annoncer ensemble, une fois n’est pas coutume, une bonne nouvelle !

Les avantages du réseau hybride Fibre Coax

"V OO a voulu offrir à vos communes rurales un internet à très haut débit (soit un Gigabit par seconde) et cela dans la totalité des communes concernées", confirme France Vendermeulen, directeur des affaires réglementaires chez VOO.

Pour rappel, suite à l’appel à projets "Last Mile", le gouvernement wallon a débloqué des fonds en vue d’équiper équiper certaines zones (dites blanches) du territoire parmi les moins "connectées": 500 000 euros pour l’entité d’Ellezelles et 500 000 euros pour une dizaine de villages du Grand Tournai, 900 000 euros pour Celles et 1,5 million d’euros pour Frasnes-lez-Anvaing.

C’est l’opérateur Internet, TV, Mobile et Téléphone VOO qui se chargera de mettre en œuvre ce plan dans cette partie de la Wallonie picarde, et cela dès le début de l’année prochaine. VOO pouvait choisir les communes où il voulait étendre sa nouvelle technologie.

"Nous allons effectuer des travaux de déploiement de l’infrastructure HFC (Hybride Fibre Coax). Cela consiste, d’une part, à poser des tronçons de fibre optique, à remplacer certains câbles Coax existants, et à la pose d’équipements nouvelle génération, très haut débit. Nous mettrons en place la toute dernière technologie, poursuit Mme Vandermeulen. C es travaux permettront d’offrir, pour fin 2023, et le planning nous a été imposé – les délais sont très courts, dans l’ensemble des localités concernées."

Ces localités sont donc:

F rasnes-lez-Anvaing: Anvaing, Arc-Ainières, Buissenal, Cordes, Dergneau, Forest, Frasnes-lez-Buissenal, Hacquegnies, Herquegies, Montrœul-au-Bois, Moustier, Saint-Sauveur et Wattripont.

Ellezelles: Ellezelles, La Hamaide et Wodecq

Celles: Celles, Escanaffles, Molenbaix, Popuelles, Pottes et Velaines

Tournai: Barry, Béclers, Havinnes, Maulde, Melles, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Quartes, Thimougies et Vezon.

Le réseau HFC est un mélange de fibre, pour le départ de réseau, et de Coax (ancien câble de télédistribution) pour la dernière partie: "le câble Coax permet un transfert de données sur de longues distances. C’est très différent du câble de cuivre de nos concurrents. À partir de la station d’antennes située du côté de Tournai partiront 150 km de fibres (à poser donc). On va créer des tronçons de tranchées pour la placer. Ensuite, on remplacera certains câbles et on installera les équipements qui permettent d’avoir la voie retour pour internet, le service de télévision interactif…"

Les avantages de ce nouveau système:

– Pas besoin d’ouvrir toutes les voiries et les trottoirs (c’est limité aux tronçons de fibres et à la pose d’armoires) ;

– La plupart des travaux se font en aérien: pose de fibres/remplacement des câbles Coax et nouveaux équipements ;

– Pas besoin de nouveaux raccordements vers les maisons et de percer les façades.

Des investisseurs freinés par le mauvais réseau internet

On devrait donc voir bientôt les camions débarquer dans nos rues pour entamer ces travaux. Une fois que ceux-ci seront terminés, VOO entamera la commercialisation de son produit en informant tous les habitants de ces entités des différentes formules d’abonnement.

De l’information sur l’évolution des travaux sera communiquée régulièrement aux communes, promet l’opérateur.

Les nouvelles habitations devront prendre en charge les frais du nouveau raccordement (environ nonante euros, pour un branchement "standard").

Carine De Saint-Martin a souligné que la Commune de Frasnes-lez-Anvaing se bat depuis longtemps pour mettre fin aux déficits d’accès à l’internet rapide. C’est d’ailleurs avec les autorités frasnoises que VOO a d’abord pris langue il y a quelques mois (mais Mme Vandermeulen a rappelé que sa première visite dans l’entité date de 2011 !).

Pour Michael Busine, le bourgmestre de Celles, non seulement, cette mauvaise connectivité a aujourd’hui des conséquences pour ceux qui peuvent avoir accès au télétravail, mais elle freine en outre toutes les personnes qui ne viennent pas en zone rurale parce qu’il n’est pas possible d’y développer leurs projets.

En 2023, elles seront accueillies à bras ouverts.

Cette fois, on y croit vraiment à la fin des "zones non modernisées".