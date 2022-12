Face à la gare de Tournai, d’autres mesures que les feux de chantier

La solution qui semblait, a priori, la plus évidente était celle qui consistait à placer huit feux de chantier. Néanmoins, les services techniques (qui préconisaient aussi cette solution dans un premier temps) ont posé un autre choix après deux nouvelles réunions de concertation, indique l’échevin de la mobilité, Jean-François Letulle.

"En effet, il a été considéré par le SPW, Eurovia et nos services, que les huit feux de chantier nécessaires risquaient de poser un problème de coordination et de synchronisation. De plus, la logistique inhérente aux batteries, qui doivent se remplacer sur des feux de chantier, représentait un autre obstacle important. Il fallait trouver une solution qui devait pouvoir offrir toutes les garanties nécessaires le temps que le SPW diligente son propre chantier sur les boulevards concernés", explique M. Letulle.

Qui signale qu’une solution pérenne a pu être trouvée. "Dans une période de flottement, sur un dossier qui ne relève pas de ma compétence territoriale et/ou fonctionnelle, je souhaitais qu’on puisse agir au plus vite pour sécuriser lestraversées situées face à la gare et protéger les usagers faibles (dont un public scolaire en nombre) le plus rapidement possible. Aujourd’hui, c’est chose faite ".

Concrètement, il a été convenu que plusieurs mesures seront prises: la suppression des deux traversées centrales pour ne garder que les deux extérieures ; le renforcement de l’éclairage aux endroits de ces traversées ; la réduction de la vitesse à 30 km/h ; la sécurisation des deux traversées en ramenant la voirie en deux fois une bande (et non deux fois deux comme actuellement) ; et le placement d’îlots (refuges) afin d’également renforcer la sécurité des usagers faibles.

Certaines de ces décisions sont déjà une réalité sur le terrain depuis ce mercredi, comme les usagers de la route ont pu le constater.