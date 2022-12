Des recettes subsidiaires particulièrement bienvenues

Les recettes qui étaient de 13,4 millions d’euros (avant modifications budgétaires) au budget 2022 grimpent ainsi à 15 millions. De leur côté, les dépenses affichent aussi une progression, notamment à cause des charges de personnel (+ 640 633 euros en un an, et 37% du total des dépenses) pour atteindre 14,8 millions. Tandis que les dépenses de dettes sont maîtrisées, suite au rééchelonnement, la dotation à la zone de secours diminue légèrement et celle à la zone de police n’augmentera pas en 2023.

Au budget ordinaire, on enregistre donc un boni général de 85 443 euros ("sans recours au crédit spécial de recettes, et après avoir prélevé 300 000 euros suite à l’augmentation de la cotisation de responsabilisation, sans quoi nous aurions eu un excédent de 385 000 euros ", commente M. Dorchy) et un résultat à l’exercice propre positif de 219 390 euros.

Au budget extraordinaire, on note un résultat négatif à l’exercice propre de 1,87 million d’euros et un résultat budgétaire également en mali de 547 521 euros.

De nombreux projets sont programmés

Septante et un projets figurent dans les cartons, dont dix du budget initial 2022, sept projets PIC et 54 nouveaux projets d’investissement ou de renouvellement de matériel, pour un montant total de dépenses de 9,425 millions.

Le total des subsides, en tenant compte des 984 000 euros du PIC déjà payés et versés dans le Fonds de réserve, est de l’ordre de 40%, celui des emprunts de 5,23 millions et le total des prélèvements sur le FRE de 479 420 euros.

Passons en revue ces différents projets:

– Rénovation des abords de l’Hôtel de ville et étanchéité des salles: 120 000 euros

– Toiture de l’Hôtel de ville (déjà adjugé – et les travaux prévus à la fin du premier trimestre): 72 000 euros

– Pré RAVeL Rosier – Gare de Frasnes: 481 000 euros

– Retrait des dos-d’âne rue de l’Église à Dergneau (réclamé par les riverains suite au passage de poids lourds): 50 000 euros

– Installation de quatre PAV résiduels: 80 000 euros

– Trottoirs à la cité de Wattripont: 110 000 euros

– Locaux sociaux Facofran (PIC): 240 000 euros

– Sécurité à la chaussée Brunehaut à Œudeghien (installation de chicanes semblables à celles mises en place à la rue de Saint-Sauveur à Saint-Sauveur): 120 000 euros

– Accès PMR (PIMACI) Hôtel de ville: 50 000 euros

– Achat de huit radars préventifs: 40 000 euros

– Aménagement du site de Frasnes-les-Bassins: 2,2 millions d’euros + impétrants (70 000 euros)

– Remplacement des barrières (vandalisées) dans les bois: 5 000 euros

– Plantations le long des voiries: 20 000 euros + les arbres prévus par les organisateurs du rallye Aarova

– Installation de nouveaux bacs à fleurs dans les villages: 20 000 euros

– Marquage aux abords des écoles: 108 000 euros

– Barrières amovibles (enlevées lors des travaux à la Grand-Place) à l’École N.-D. des Rhosnes: 12 000 euros

– Travaux divers aux classes à l’école d’Œudeghien: 100 000 euros

– Chauffage à l’école d’Anvaing: 30 000 euros

– Aménagement d’une classe à l’école de Montrœul-au-Bois: 25 000 euros + "dépôt sécurisé": 60 000 euros

– Prévention incendie écoles phase 2: 70 000 euros

– Préau à l’école de Saint-Sauveur: 15 000 euros

– Étude de faisabilité d’un parking à l’école d’immersion d’Anvaing: 12 000 euros

– Maison rurale de Frasnes-lez-Anvaing: 1,73 million (988 559 € de subsides). "Les travaux pourraient commencer à l’automne 2023, ou alors au printemps 2024".

– Bâtiment Leulier à Œudeghien: 320 000 euros

– Marquoirs (électronique pour courses + pour les sports ballons) et garage métallique au terrain de rugby: 150 000 euros

– Traçage piste d’athlétisme: 35 000 euros

– Agora à Montrœul-au-Bois: 120 000 €. "Il manque des aires de jeux multisports dans l’entité. Le village offre un emplacement idéal, près de l’école et de la future maison de village", précise la bourgmestre Carine De Saint-Martin.

– Centre culturel du Pays des Collines: 72 000 euros

– Mobilier de ludothèque (20 000 €) + matériel information et mobilier (6 000 euros) pour la bibliothèque.

Les investissements à moyen terme

Autres investissements à venir: l’aménagement du site Battard (2023), l’école de Dergneau, l’espace citoyen à Herquegies et le hall sportif (2024), le PIC 2025-2027, le RAVel Frasnes-Renaix et – sous réserve – la maison rurale de Montroeul (2025)…

Conclusion de l’échevin des Finances Sébastien Dorchy: "Des facteurs exogènes (coût des énergies, indexation des salaires, etc.) etendogènes(le nombre des bâtiments publics, les voiries…) nous imposent une nouvelle manière de gérer la Commune."