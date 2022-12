Trop de gros chantiers à gérer en même temps à Tournai? L’opposition craint un impact sur le budget ordinaire

De citer le projet Biomasse de Templeuve. "Celui-ci a essentiellement recours aux pellets et va coûter 500 000 €. Sera-t-il à la hauteur des objectifs ?" D’épingler aussi l’acquisition du château de Templeuve. "Ce dossier arrive enfin. Mais à force d’avoir tergiversé on acquiert une ruine. Et pour quel pr ojet concret derrière ?"

Les travaux de mise hors eau de la tour Henry VIII sont positifs, dit l’élu Ensemble. "Mais va-t-on enfin nous dire vers où on va avec ce monument à haut potentiel touristique ?"

La Maison de la culture est aussi abonnée aux budgets. "En 2023, 3,5 millions d’euros sont annoncés. Comme tous les conseillers communaux, je m’interroge sur le coût final de ce chantier qui n’en finit plus. Combien les Tournaisiens paieront-ils au final pour ce chantier ? Et est ce bientôt fini ?"

M. Brotcorne fait le constat que le budget comprend de nombreuses redites par rapport aux années antérieures. "Ça ne nous prémunit pas contre les difficultés financières auxquelles la ville et les Tournaisiens vont être confrontés avec de plus en plus d’acuité. Pour ces motifs, Ensemble s’abstiendra".

« Réformer votre budget extraordinaire »

Le MR s’est abstenu pour le budget ordinaire. Marie-Christine Marghem (MR) concède qu’un effort considérable a été consenti. "On ne s’attendait pas à devoir subir des charges aussi importantes en termes d’énergie, ni cinq augmentations de l’index pour le volume de l’emploi."

Mme Marghem fait remarquer que beaucoup de dépenses ont été consenties ces dernières années. "Elles deviennent à ce point habituelles et structurelles que quand il y a des accidents imprévisibles comme ceux que nous vivons, il est difficile de rectifier le tir".

À l’extraordinaire, la conseillère communale pointe un grand nombre de chantiers publics pour lesquels des clauses de réévaluation existent quand les prix augmentent. Elle tire la sonnette d’alarme: "On m’a toujours répondu ici qu’on ne pouvait pas laisser les subsides aller ailleurs. La question fondamentale est de bien voir que le subside n’existe pas à 100%. Et que s’il est important au début, il diminue progressivement au fil du temps. Ces subsides supposent toujours une part communale, pour le financement de l’investissement mais aussi pour les amortissements et pour la gestion des outils, personnel et fonctions nécessaires à l’entretien de ces outils compris."

Marie-Christine Marghem énumère des chantiers qui, cumulés, représentent "beaucoup d’argent": l’achat d’immeubles pour trois millions d’euros afin de pouvoir y loger un linéaire commercial et des logements aux étages ; des travaux à la halle aux draps, "dont le dossier n’avance pas" ; des travaux à Tournai Expo "dont les choix techniques vont coûter plus cher" ; le chantier de la piscine de l’Orient qui commence ; un chantier de la Maison de la culture "qui se traîne désespérément" ; le Carré Janson "qui représente des sommes très considérables dans votre budget extraordinaire", etc.

Des chantiers gigantesques traînent et n’aboutissent pas, déplore Mme Marghem. "On constate la mise en fragilité de votre budget ordinaire en raison de votre budget extraordinaire. Comme une grenouille qui voudrait se faire aussi grosse que le bœuf, la ville risque de voir son estomac éclater: or, l’estomac de la ville c’est le budget ordinaire qui maintient les fonctions essentielles, un service au public qu’il faut préserver. Il faut réformer sur votre budget extraordinaire, nous allons voter contre ce budget".

Geoffroy Huez (PS) : « On ne reste pas dans l’immobilisme »

Geoffroy Huez, au nom du PS tournaisien, rappelle les difficultés importantes auxquelles est confrontée la commune de Tournai. "Il y a quelques mois, l’administration avait encore plus de doutes que nous par rapport au budget qu’on allait vous présenter aujourd’hui. On s’attendait à une catastrophe et je suis surpris finalement qu’on puisse établir un plan de gestion solide, avec beaucoup de sérieux". La négociation a été difficile avec le CRAC. "Mais on a pu arriver à un budget à l’équilibre sans renoncer à l’essentiel. On connaît tous les difficultés, parce que les citoyens y sont eux aussi confrontés: le prix du gaz multiplié par 3, l’électricité par 2, le mazout par 2. Il y a aussi l’indexation des salaires, l’annonce des coûts et matériaux et des services… Tout ça c’est aussi le lot des ménages et de tous les citoyens".

Des projets inscrits à l’extraordinaire subissent un ralentissement. "Certains s’en plaignent. Mais je ne suis pas d’avis qu’il faudrait enlever certains projets".

"On a travaillé avec sérieux et qu’on a gardé l’essentiel. Avec des ambitions renouvelées, notamment avec de gros efforts sur les écoles et les crèches. Des recherches permanentes de subsides nous permettent de ne pas rester dans l’immobilisme: Tournai n’est pas là pour regarder les trains passer".

Xavier decaluwé (Ecolo) : « Des points de satisfaction malgré tout »

Le contexte difficile annonçait un budget fort difficile. "Nous craignions le pire mais ce n’est pas arrivé. On ne s’en sort pas trop mal. […] Mais un refinancement conséquent et pérenne avant 2025 sera nécessaire", indique Xavier Decaluwé pour Écolo. Dans le budget 2023, son groupe retrouve plusieurs éléments positifs "qui font partie de nos priorités". Dont, en termes d’énergie, la régulation de nombreuses chaufferies, notamment pour les écoles, ou la poursuite du remplacement de l’éclairage public (800 000€). Le plan de relance sportif permettra d’améliorer les performances énergétiques d’infrastructures sportives: à Froidmont, au Pas du Roc, au hall sportif de Tournai, à la piscine de Kain. "Tous nos dossiers ont été pris en compte pour 8 millions d’euros".

En termes de mobilité, Écolo pointe la sécurisation du pôle scolaire de Kain, la pérennisation de l’enveloppe "points noirs" pour la mobilité douce (150 000 €), etc. "En termes de logement et participation, quinze logements seront remis en location en 2023, une étude est en cours pour la création de quatre logements supplémentaires, etc."

"Notre groupe trouve dans ce budget des points de satisfaction. On aimerait parfois faire plus ou plus vite mais il faut accepter la réalité économique et politique".