Pecq : Rémi Cougnet et Christine Ducoulombier, les nouveaux membres du conseil communal

Rémi Cougnet était déjà conseiller de l’Action sociale. Quant au remplacement de Véronique Lambert, Éric Mahieu et Stefaan Louage, respectivement élus en 5e et 6e position sur la liste Action S, s’étant désistés, Christine Ducoulombier, 7e élue, a accepté de siéger au conseil, ainsi que dans toutes les autres commissions dans lesquelles l’ancienne conseillère était membre présente. Il est notamment question de la COPALOC et de la Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité.