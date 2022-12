Pecq : le douzième provisoire adopté jusque fin janvier

"Il y a des défis importants au niveau du CPAS. On nous a proposé de croiser le budget communal avec celui du Conseil de l’Action sociale afin que les hypothèses soient, à tout le moins, raisonnées de part et d’autres, ce que nous avons accepté, indique l’échevin des Finances. Plus concrètement, l’idée est de pouvoir vous présenter le budget fin janvier. "

L’opposition de manière générale regrette évidemment ce retard. "A cause de cette gestion courante, c’est un mois de perdu, fait remarquer Emmanuelle Pee, conseillère Pecq Autrement. Il ne reste plus que 2023 et 2024 pour mettre en place les projets, il faudra donner un coup d’accélérateur."

Néanmoins, le douzième provisoire a été accepté à l’unanimité, "il faut que la commune continue de tourner et que le personnel soit payé, même si ce retard est désolant", reconnaît Christelle Loiselet, conseillère Go.