Le budget du CPAS de Pecq modifié et aggravé...

Les finances du CPAS de Pecq sont au plus mal, et la modification budgétaire prévue à l’ordre du jour du conseil communal de ce mardi 20 décembre n’annonçait rien de bon. Rémi Cougnet, le nouveau président du CPAS, qui a prêté serment lors de ce conseil, a présenté les modifications qui, d’emblée, accentuent le mali avant prélèvement de 455 031euros initialement, à désormais 522 307euros, pour l’exercice ordinaire. "C’est un résultat déficitaire pour l’institution qui est très important, reconnaît le nouveau président. Les dépenses augmentent de 12% de manière générale: les frais de personnel sont en forte hausse à cause des différentes indexations ; il y a également que les frais de fonctionnement qui ont augmenté à hauteur de 23% suite au contexte énergétique. Quant aux recettes, ont voit une augmentation au niveau de nos prestation parce que la résidence service s’est un peu plus remplie par rapport à 2021, et nous a ainsi permis de dégager un peu plus de recettes, mais pas assez pour compenser les dépenses."