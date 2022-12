« Il n’appartient nullement aux syndicats de donner des directives en matière de verbalisation »

Ne pas mélanger « expression syndicale » et « action policière »

Daniel Senesael signale que tous les chefs de corps du Hainaut se sont réunis et ont décidé de tenir une position commune concernant cette action. "Ils rappellent ainsi qu’il n’appartient nullement aux organisations syndicales de donner des directives opérationnelles aux membres du personnel et encore moins de donner des directives en matière de verbalisation, explique le bourgmestre et président de la zone de police du Val de l’Escaut. Notre chef de corps m’a par ailleurs précisé qu’il avait insisté auprès de ses équipes qu’il attendait de leur part que leur attitude opérationnelle reste inchangée, soulignant qu’il n’était pas opportun de mélanger expression syndicale et action policière."