Après l’abeille, trois pantins grimpeurs sur un mur de l’Hôpital Notre-Dame à Tournai (vidéo)

Le long de l’Escaut aussi

Quatre villes (Courtrai, Lille, Mons et Tournai) participent à "Design in Town", projet qui vise à mettre en valeur l’espace urbain par des aménagements et des installations, éphémères ou pérennes. À Tournai, l’agence Ideta pilote cette opération dans le cadre du programme territorial européen Interreg. Au total, 400 000 € sont investis pour améliorer l’attractivité du centre-ville, subsidiés à hauteur de 90% par les fonds FEDER et la Wallonie.

L’opération vise à renforcer l’attractivité du centre-ville. "Une partie des citoyens a perdu l’habitude de se rendre en ville. Les faire venir ou revenir, leur permettre de découvrir l’offre commerciale beaucoup plus importante qu’ils ne le pensent bien souvent, est un vrai défi", explique Caroline Mitri, échevine du commerce. Qui voit d’un très bon œil la mise en place prochaine, via le programme Design In, de totems d’information destinés à valoriser les commerces des quartiers.

Un premier pantin a été fixé sur son mur en fin de matinée ce mercredi.

Dans un avenir plus ou moins proche, la halte nautique de plaisance, rive gauche, accueillera un mobilier urbain imaginé par l’artiste Laurent Gérard. Rive droite, côté Luchet d’Antoing, les promeneurs pourront faire une pause sur une œuvre-mobilier de l’artiste Antoine Sion. Et place Crombez, le Studio Paola Vigano installera deux lapins, symboles du folklore tournaisien du lundi perdu.

Pour valoriser ce parcours d’œuvres design, une application mobile guidera le visiteur à travers la ville ; elle permettra d’identifier facilement ces créations. Une carte interactive marquera les œuvres "Design in Town" mais aussi les commerces ayant bénéficié d’aménagements réalisés dans le cadre de l’action "Design in shops".

Sylvie Liétar : « Peut-être aurions-nous pu communiquer avant l’arrivée de l’abeille »

Sylvie Liétar, échevine de la culture et du tourisme, nous explique comment le choix des œuvres est fait. Elle revient aussi sur la fameuse abeille.

Sylvie Liétar: «Des gens ont changé d’avis après avoir vu plusieurs fois l’abeille».

Comment se fait le choix des œuvres, et leur localisation ?

Le processus du choix des œuvres passe par un jury transfrontalier réuni par Ideta. Il est composé d’experts, notamment des représentants des projets Design des villes partenaires, et de deux échevines, moi à la culture et au tourisme, Caroline Mitri au commerce.

La commission Art Public a aussi accompagné le choix des œuvres et leur lieu d’implantation. Elle est composée de personnes d’horizons divers, notamment issues du patrimoine, de l’enseignement artistique, du monde muséal et du politique (NDLR: il y a des représentants de chaque parti notamment). Cette commission échange avec les artistes, organise des visites sur place, nourrit la réflexion avec des documents, etc. Elle veille à ce que les œuvres soient en relation avec l’histoire, l’architecture, le patrimoine, et à ce qu’elles aient un sens dans notre ville d’art, d’histoire et de création. La commission est aussi à l’écoute d’autres associations, comme l’ASBL Tourisme et culture dont la volonté est de remettre en évidence le passé mérovingien de la ville et le tombeau de Childéric trop peu exploité au niveau touristique.

En fin de course, le collège communal valide les lieux d’implantation et le choix des œuvres. Mais dès l’étape du jury, les œuvres choisies faisaient largement fait consensus.

Ideta et la commune n’auraient-elles pas été bien inspirées de communiquer, comme on le fait pour l’œuvre de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, avant la mise en place de la représentation de l’abeille ?

Si. Sans doute. La réalité est qu’elle a été mise en place par l’artiste plus vite que prévu, nous avons appris son installation le jour-même. Par ailleurs, les œuvres précédentes n’avaient pas du tout fait polémique. Sans doute parce que les Tournaisiens ont vu leur réalisation se faire en plusieurs jours. Ici, au quartier Saint-Brice, la sculpture dont on savait à l’avance qu’elle allait faire l’objet de commentaire est arrivée du jour au lendemain. Les gens n’ont pas eu le temps de s’y habituer, ils l’ont commentée sur base de photos partagées sur Facebook, sans aménagement pour la mettre en valeur. L’art doit aussi se vivre, en se promenant dans un quartier notamment. Je constate que des gens ont changé d’avis après l’avoir vue plusieurs fois.