Les coulisses d’un « marché de Noël » décrié à Tournai : l’échevin Vincent Braeckelaere défend l’événement

Que pensez-vous des premiers jours de l’organisation ?

Le bilan, on le fait à la fin. Mais il me semble qu’il y a pas mal d’éléments positifs à retirer du premier week-end: beaucoup de monde pour assister aux concerts et aux spectacles, des cafés et des restaurants bien remplis, des exposants qui ont bien vendu.

On fait quand même vite le tour de ce marché. N’est-ce pas la conséquence d’une procédure lancée à la va-vite ? (NDLR: les opérateurs consultés ont eu onze jours pour répondre au marché public).

Je veux bien prendre ma part de responsabilité sur ce timing. L’appel d’offres a été lancé trop tard. On est restés trop longtemps en phase de réflexion, on a hésité trop longtemps pour décider de la formule.

Et finalement on a choisi cette formule de chapiteau d’hiver qui fait la part belle aux exposants et qui met les gens à l’abri des intempéries. Avec la MDAE (Maison des associations et de l’événementiel), on a déjà renouvelé ou créé des formules qui ont aujourd’hui leur succès à la belle saison: le Kids Festival, le 21 juillet, etc. On teste donc ici cette nouvelle formule. Je rappelle que le marché de Noël n’avait pas, ces dernières années, le succès escompté. Il suscite chaque année son lot de critiques, de mécontentements, parmi la population et chez les exposants qui n’étaient pas satisfaits de la faible fréquentation, en particulier la semaine. Même pendant l’organisation de Viva for Life.

Le reproche le plus entendu: on a vite fait le tour du marché de Tournai. ©EdA

Pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne marche-t-il pas à Tournai ?

Peut-être Tournai subit-elle la proximité de grandes villes comme Mons et Lille, qui y mettent des moyens importants. On peut aussi se rendre en une petite heure à Bruxelles ou à Bruges. Et Mouscron me direz-vous ? Ils accueillent beaucoup de visiteurs venus de Roubaix-Tourcoing.

Peut-être la multiplication de marchés de Noël organisés un peu partout dans la région crée-t-elle aussi une lassitude.

Cela dit, c’est surtout en semaine que c’était catastrophique en termes de fréquentation. C’est pourquoi il a été décidé de mettre davantage l’accent sur un programme d’animations varié, éclectique, avec des soirées à thèmes, avec des associations et artistes majoritairement locaux, pour amener du monde en fin d’après-midi et en soirée.

Plus tôt la prochaine fois

La cellule événementielle ne peut-elle pas se charger elle-même de l’organisation d’un marché de Noël ?

Non, c’est impossible. Ils ont plein de dossiers à monter, des associations à épauler, des organisations à mettre en place toute l’année. Et pendant le marché, une présence quotidienne est requise. D’habitude, l’ASBL Tournai centre-ville prend en charge l’organisation de ce marché d’hiver, mais elle souhaitait voir cet événement sortir de son giron commercial. L’an passé, elle avait elle aussi sous-traité l’organisation du marché de Noël, et ça avait d’ailleurs été beaucoup critiqué.

Pourquoi ne pas avoir sollicité davantage d’entreprises actives dans le domaine de l’événementiel ?

On a beaucoup reproché ces dernières années de confier ce marché à des sociétés extérieures. Cette fois, on privilégie des sociétés tournaisiennes qui sont en mesure d’organiser ce type d’événement et on nous le reproche encore. Je regrette qu’une seule des trois sociétés ait répondu complètement à notre demande. Mais j’admets qu’on a trop tergiversé: la prochaine fois on s’y prendra plus tôt.

D’aucuns reprochent de ne pas avoir consulté les commerçants de la grand-place...

Il a été demandé à la société qui a obtenu le marché d’intégrer les commerçants dans la réflexion. Les visiteurs boivent un verre au bar du chapiteau pendant un concert ou une animation, et puis vont prolonger leur visite dans un café ou un restaurant. Tout est complémentaire, il n’y a plus aucun chalet qui tourne le dos à l’horeca. Je ne comprends pas ce reproche.

Et pourquoi décaler les festivités jusqu’au 31 décembre ?

Nous avions tellement de candidats pour animer les soirées que nous avons pensé qu’on pouvait tenter de profiter d’une semaine de congé scolaire, jusqu’au feu d’artifice. Tous les soirs, il y aura quelque chose. Je suis persuadé que les Tournaisiens nous remercieront pour ça.

« Du copinage », selon Jean-Michel Van de Cauter

Jean-Michel Van de Cauter tire à boulets rouges sur l’organisation des festivités de Noël. ©EdA

Pour Jean-Michel Van de Cauter (Ensemble), la nouvelle formule est un échec. Il ne voit rien de féérique sous le chapiteau. "Votre solution, c’est une scène et des DJs, soit un copier-coller de votre recette préférée et estivale: garden-party, Sud Radio party, etc."

Il n’est pas tendre à l’égard de l’équipe événementielle de la ville, qui aurait préparé le dossier à la légère. "Vos lutins, que vous auriez dû motiver et surveiller, comme ceux qui œuvrent pendant de longs de longs mois pour le père Noël, ont fait preuve d’amateurisme. Ce genre d’événement se prépare un an à l’avance. Dans la précipitation, le copinage a remplacé le professionnalisme", dit-il en s’adressant à l’échevin.

Vincent Braekelaere déplore ces attaques. "En laissant sous-entendre qu’on truque les marchés et qu’on privilégie le copinage pour leur attribution, on n’est vraiment pas loin de la diffamation et de la calomnie. C’est déplorable de dire ça en séance publique en sachant que je ne peux pas répondre en raison du règlement d’ordre intérieur". ( NDLR: les critiques de M. Van de Cauter ont été dites lors de sa réplique à une réponse de M. Braeckelaere, au terme de laquelle le débat est clos).