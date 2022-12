Le Tournai d’avant: d’amont en aval du fleuve, le chambardement

Dessin de E. Soil avec la galerie gothique entre les tours et le plan levé en 1874. ©ÉdA

Aucun travail ne contribua davantage à changer l’aspect de la ville sous Louis XIV que la transformation du lit du fleuve et l’établissement des quais. Ces travaux sont exécutés en deux phases. De 1670 à 1672, quai de la rive droite en aval du pont de bois (qui est démoli) et projet du pont Notre-Dame (achevé en 1685). De 1684 à 1685, mise à sec de l’Escaut dans la ville et profondeur augmentée, réduction de sa largeur de 58 à 69 pieds (le Pont à pont y perd quelques arches), suppression des moulins et autres obstacles (patente de Fontainebleau du 9 août 1683) et construction des nouveaux quais. Cet immense chantier est mené tambour battant.

En aval de la ville, Louvois veut établir une nouvelle tenue d’eau (1676) avec constitution d’un bassin pour introduire les bateaux en traversée ; les bassins firent place à des écluses encore rudimentaires, l’ancienne tenue est détruite. Ce sont sans doute ses vestiges que l’on retrouve, avec des structures de briques et des tunnels, dans les fondations d’une extension de La Dorcas en 1975 (photo).

Découverte de vestiges de constructions dans les fondations de l’extension de La Dorcas. ©ÉdA

Dès que ces projets furent connus, la levée de boucliers des teinturiers, brasseurs, calendeurs, foulons et autres industriels accablent les Consaux de récriminations compréhensibles puisqu’ils y perdent l’accès facile à l’eau. Ils s’inclinent après quelques mesurettes.

Mouture au Luquet

Luquet ou huisset désigne la petite porte qui, percée dans la tour rive droite des Arcs, permet de gagner Allain et la campagne sans détour jusque St-Jean.

La suppression des moulins perturbe l’approvisionnement de la ville, en céréales certes mais aussi en autres matières plus industrielles. Le roi décide que d’autres les remplaceraient. Pour en assurer la rentabilité, les moulins à vent de la banlieue sont rachetés et s’instaure un monopole de la mouture.

Le cours de l’Escaut avec les moulins en arrière-plan. ©ÉdA

L’ouvrage, collé aux anciens Arcs, est entrepris par Jean-B. Delattre en 1684 ; il sera terminé en juillet 1686. Le 30 octobre, les moulins sont en état avec prix de la mouture à six patars la rasière (variable de 50 à 70 litres).

Des travaux de consolidation des Arcs sont effectués afin de soutenir le cabestan manœuvrant l’écluse de l’arche centrale destinée aux bateaux. Les quatre roues hydrauliques s’installent dans les passages latéraux (rive gauche pour le tan et les produits pour la porcelaine), les engins de meunerie dans les bâtisses latérales.

Jolie vue depuis le quai Taille-Pierres des moulins jouxtant les Arcs des chaufours. ©ÉdA

Les espoirs de rentabilité sont bannis dès les différentes adjudications ; en 17 ans, la machine a rapporté 300.00 florins. C’est Insuffisant pour amortir un capital de 550.00 fl. dû à des emprunts successifs.

Avec bien des aléas, les Arcs ont traversé le temps. Mais la suppression de l’enceinte dès 1683, et les nécessités grandissantes de la navigation sonnent l’hallali en 1874 quand apparaissent les ponts tournants. Disparaissent la Machine et les Arcs qui portaient toujours fièrement, entre les tours, une salle aux belles arcades gothiques.